Πώς χρησιμοποίησαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τις τεχνολογίες πληροφόρησης και ηλεκτρονικού εμπορίου το 2025

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε την Τετάρτη (17/12) τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις επιχειρήσεις έτους 2025 με περίοδο αναφοράς των στοιχείων το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2025 - 15η Σεπτεμβρίου 2025.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνδεσιμότητα, στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση, καθώς και στη λήψη παραγγελιών και διενέργεια πωλήσεων και αγορών μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο). Η έρευνα είναι ετήσια, δειγματοληπτική και διενεργείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1883 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

 Το έτος 2025, σε σύνολο 47.849 επιχειρήσεων1 με απασχόληση 10 άτομα και άνω, οι 47.246 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς, ποσοστό 98,7%. Στην πρόσβαση συμπεριλαμβάνεται σταθερή και κινητή σύνδεση

 Το έτος 2025, σε σύνολο 47.849 επιχειρήσεων με απασχόληση 10 άτομα και άνω, με συνολικό κύκλο εργασιών 380,8 δισ. ευρώ, οι 12.347 έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI, ποσοστό 25,8% και ο κύκλος εργασιών από αυτές τις παραγγελίες ανήλθε σε 36,1 δισ. ευρώ, ποσοστό 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Με τον όρο «ηλεκτρονικό εμπόριο» εννοούμε την πώληση ή την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που διενεργούνται μέσω δικτύων υπολογιστών με μεθόδους που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την αποστολή ή τη λήψη παραγγελιών. Η πληρωμή και η παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών δεν γίνεται απαραίτητα ηλεκτρονικά. Παραγγελίες που λαμβάνονται μέσω τηλεφώνου, fax και δακτυλογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε θεωρούνται ηλεκτρονικό εμπόριο.

Μέγιστη προβλεπόμενη (βάσει συμβολαίου) ταχύτητα

Το ακόλουθο γράφημα παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανομή της μέγιστης ταχύτητας download, σε διαφορετικά εύρη Mbit/s, όπως ήταν διαθέσιμη, βάσει συμβολαίου, στις επιχειρήσεις το έτος 2025.

Ανάλυση δεδομένων από τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, από τις 47.246 επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, οι 12.333 (ποσοστό 26,1%) πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους. Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή ήταν 15.047 (ποσοστό 31,8%). Στο γράφημα 2 παρουσιάζεται το πλήθος των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους ανά πηγή:

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 3.868 επιχειρήσεις (ποσοστό 8,2%), από τις 47.246 που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τουλάχιστον μια από τις παρακάτω χρήσεις.