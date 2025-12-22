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Ποιος ήταν ο Ρώσος στρατηγός που σκοτώθηκε στη Μόσχα από έκρηξη βόμβας
Ειδήσεις
14:38 - 22 Δεκ 2025

Ποιος ήταν ο Ρώσος στρατηγός που σκοτώθηκε στη Μόσχα από έκρηξη βόμβας

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, έχασε τη ζωή του σε έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/12). Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι διερευνάται το ενδεχόμενο η βόμβα να είχε τοποθετηθεί από ουκρανικές ειδικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής, η Ουκρανία δεν έχει προβεί σε σχόλια για το περιστατικό, ωστόσο στο παρελθόν ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU της χώρας, Κίριλο Μπουντάνοφ, είχε δηλώσει ότι οι πράκτορές του πραγματοποιούν επιθέσεις κατά Ρώσων που συμμετέχουν στον πόλεμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εμπλακεί σε μια σειρά δολοφονικών επιχειρήσεων, στοχεύοντας στρατηγούς και υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη της άλλης πλευράς. Η Ουκρανία φαίνεται να έχει επιδείξει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στις δολοφονικές αυτές ενέργειες. Σύμφωνα με αναφορές, τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 οι απόπειρες δολοφονίας εντός της Ρωσίας από ουκρανικής πλευράς είχαν ήδη ξεπεράσει το συνολικό αριθμό των ετών 2022, 2023 και 2024.

Παράλληλα, το Κίεβο φαίνεται να επικεντρώνεται πλέον σε πρόσωπα που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν τις πολεμικές προσπάθειες του Κρεμλίνου. Σημαντικά παραδείγματα περιλαμβάνουν τη δολοφονία του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ τον Δεκέμβριο του 2024, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα της Ρωσίας και σκοτώθηκε από τηλεχειριζόμενο μηχανισμό κρυμμένο σε ηλεκτρικό σκούτερ. Λίγες μέρες πριν, είχε δολοφονηθεί ο Μιχαήλ Σάτσκι, μηχανικός που συμμετείχε στην κατασκευή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι συνθήκες της έκρηξης

Η έκρηξη στη Μόσχα συνέβη στην περιοχή Γιασένεβο, ενώ ο Σαρβάροφ κατευθυνόταν προς την εργασία του. Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του, ένα KIA Sorento, το οποίο διένυσε μερικά μέτρα πριν σημειωθεί η έκρηξη. Τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές τουλάχιστον σε επτά άλλα οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό δείχνουν πλήθος διασωστών και ένα κατεστραμμένο όχημα, που φέρεται να ανήκε στον Σαρβάροφ.

Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί ή θύματα από την έκρηξη.

Ο 56χρονος Σαρβάροφ εργαζόταν στο ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, είχε λάβει μέρος σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Τσετσενία, την Οσετία, τη Συρία, καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

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