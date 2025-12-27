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Κόσοβο: Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή (28/12) εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής κρίσης
Ειδήσεις
19:46 - 27 Δεκ 2025

Κόσοβο: Βουλευτικές εκλογές την Κυριακή (28/12) εν μέσω παρατεταμένης πολιτικής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Οι πολίτες του Κοσόβου προσέρχονται ξανά στις κάλπες αύριο, Κυριακή, για τη διεξαγωγή των δεύτερων βουλευτικών εκλογών μέσα στο 2025, καθώς η εκλογική αναμέτρηση του περασμένου Φεβρουαρίου δεν ανέδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση και οι συνομιλίες για τον σχηματισμό συνασπισμού κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Η χώρα βιώνει τη βαθύτερη πολιτική κρίση από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της το 2008. Εδώ και περίπου έντεκα μήνες τη διακυβέρνηση ασκεί υπηρεσιακό σχήμα με πρωθυπουργό τον Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος δεν επέδειξε διάθεση για συμβιβασμούς προκειμένου να ξεπεραστεί το πολιτικό αδιέξοδο. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ακόμη και η συγκρότηση της Βουλής σε σώμα καθυστέρησε για μήνες, καθώς η επιμονή του Κούρτι σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την προεδρία της Βουλής οδήγησε σε 50 άκαρπες ψηφοφορίες, αριθμός που θεωρείται πρωτοφανής σε διεθνές επίπεδο.

Αβέβαιη η διέξοδος από την κρίση

Οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το αν οι αυριανές εκλογές θα μπορέσουν να δώσουν οριστική λύση στην πολιτική κρίση. Εκτιμούν ότι το κίνημα «Αυτοδιάθεση» (LVV) του Άλμπιν Κούρτι θα καταλάβει και πάλι την πρώτη θέση, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίσει ποσοστό άνω του 50% που θα του επέτρεπε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση με 61 έδρες. Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου το LVV συγκέντρωσε 42,3% και εξέλεξε 48 βουλευτές.

Σε αυτή την αναμέτρηση το κόμμα του Κούρτι ενδέχεται να ενισχύσει τα ποσοστά του, καθώς τις τελευταίες ημέρες επέστρεψαν στο Κόσοβο περίπου 300.000 πολίτες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Η διασπορά αποτελεί βασική εκλογική δεξαμενή για το LVV, γεγονός που εξηγεί και την επιλογή διεξαγωγής των εκλογών κατά την εορταστική περίοδο.

Δεύτερη πολιτική δύναμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να αναδειχθεί το Δημοκρατικό Κόμμα Κοσόβου (PDK) με επικεφαλής τον Μπέντρι Χάμζα. Ο Χάμζα, γνωστός οικονομολόγος, έχει διατελέσει υπουργός Οικονομικών, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, βουλευτής επί τρεις θητείες και δήμαρχος της Νότιας Μιτρόβιτσας. Θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες βασικό στρατηγικό εταίρο του Κοσόβου και κατηγορεί τον Κούρτι ότι με τις επιλογές του επιδείνωσε τις σχέσεις με την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη σερβική κοινότητα στον βορρά της χώρας.

Η Δημοκρατική Ένωση Κοσόβου (LDK), το παλαιότερο κόμμα της χώρας, εκτιμάται ότι θα καταλάβει την τρίτη θέση. Ο 42χρονος αρχηγός της, Λιουμίρ Αμπντιτζίκου, έχει θέσει ως προτεραιότητες τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την ευρωπαϊκή πορεία του Κοσόβου. Ως τρίτη δύναμη, το LDK ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις μετεκλογικές διεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Χωρίς εκπλήξεις στη σερβική κοινότητα

Στις περιοχές με πλειοψηφία σερβικού πληθυσμού δεν αναμένονται ανατροπές. Η «Σερβική Λίστα», το κόμμα που υποστηρίζεται από το Βελιγράδι, αναμένεται να επικρατήσει και δεν αποκλείεται να καταλάβει και τις δέκα έδρες που προβλέπονται για τη σερβική μειονότητα στο κοινοβούλιο.

Βάσει του Συντάγματος του Κοσόβου, από τις συνολικά 120 έδρες της Βουλής, οι 20 προορίζονται για τις εθνικές μειονότητες: 10 για τη σερβική κοινότητα και 10 για τις υπόλοιπες μειονοτικές ομάδες.

Τα εκλογικά τμήματα θα ανοίξουν στις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 7:00 το απόγευμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 2.076.290 πολίτες.

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