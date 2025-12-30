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ΗΠΑ - Κεντάκι: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά
Ειδήσεις
23:05 - 30 Δεκ 2025

ΗΠΑ - Κεντάκι: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά

Reporter.gr Newsroom
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Τρένο που μετέφερε επικίνδυνα χημικά εκτροχιάστηκε την Τρίτη στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια μικρή κοινότητα περίπου 350 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της γειτονικής πολιτείας του Τενεσί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνολικά 30 βαγόνια βγήκαν από τις ράγες, εκ των οποίων ένα – που μετέφερε υγρό θείο, χημική ουσία ευρείας χρήσης στην παραγωγή λιπασμάτων – τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρχές εξέδωσαν προληπτική σύσταση προς τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα, εξαιτίας του τοξικού νέφους που δημιουργήθηκε μετά την ανάφλεξη. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδικά κλιμάκια για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα, ενώ οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες έδειξαν ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, ενώ διερευνώνται τα αίτια του εκτροχιασμού.

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