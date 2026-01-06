Ευρωζώνη: Ανθεκτική ανάπτυξη στο τέλος του 2025 παρά τη σκιά της μεταποίησης

Με θετικό, αν και πιο συγκρατημένο, ρυθμό έκλεισε το 2025 η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη, καθώς η ισχυρή επίδοση του τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε τη συνεχιζόμενη αδυναμία της μεταποίησης. Τα νεότερα στοιχεία της S&P Global, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη (6/1), δείχνουν ότι το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς ήταν το καλύτερο εδώ και πάνω από δυόμισι χρόνια.

Ο τελικός σύνθετος δείκτης PMI της HCOB για την ευρωζώνη υποχώρησε τον Δεκέμβριο στις 51,5 μονάδες, από 52,8 τον Νοέμβριο, επίπεδο που αποτελούσε υψηλό 30 μηνών. Αν και χαμηλότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις, ο δείκτης παρέμεινε πάνω από το όριο των 50 μονάδων, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να κινείται σε τροχιά ανάπτυξης για κάθε μήνα του 2025 – κάτι που είχε να συμβεί από το 2019.

Σε τριμηνιαία βάση, ο μέσος όρος του PMI στο τέταρτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στις 52,3 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε προς το τέλος της χρονιάς.

Παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της μεταποίησης, ο τομέας των υπηρεσιών παρέμεινε ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 52,4 μονάδες από 53,6 τον Νοέμβριο, ωστόσο διατήρησε ισχυρή δυναμική. Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, αν και με τον πιο αδύναμο ρυθμό από τον Σεπτέμβριο, αντανακλώντας τη διαφοροποίηση μεταξύ των δύο κλάδων: βαθύτερη πτώση στη μεταποίηση και πιο ήπια άνοδο στις υπηρεσίες.

Σε επίπεδο χωρών, η Ισπανία κατέγραψε την καλύτερη επίδοση, με τον σύνθετο δείκτη να φτάνει σε υψηλό δύο μηνών. Αντίθετα, η Γερμανία παρουσίασε επιβράδυνση σε χαμηλό τεσσάρων μηνών, η Ιταλία κινήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος, ενώ η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γαλλία παρέμεινε στάσιμη.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος των εισροών, που αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών. Παρά ταύτα, ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγής δεν παρουσίασε μεταβολή σε σχέση με τον Νοέμβριο, στοιχείο που παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδίως στον κλάδο των υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι, το 2026 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από μέτρια αλλά σταθερή ανάπτυξη στις υπηρεσίες, ενώ η μεταποίηση ενδέχεται να βρει στήριξη από την αυξημένη ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό και έργα υποδομών. Παρότι η συνολική ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από το 1%, οι προοπτικές παραμένουν θετικές αλλά χωρίς εντυπωσιακές επιταχύνσεις.