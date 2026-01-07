Στους 75 οι νεκροί από την επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Επτά Αμερικανοί τραυματίες

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά ότι περίπου 75 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιδρομής του Σαββάτου με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων θυμάτων που προέκυψαν από ανταλλαγή πυρών στο συγκρότημά του στο Καράκας, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ένα άτομο ανέφερε ότι τουλάχιστον 67 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από την αυγή, ενώ η Washington Post επικαλείται και ένα άλλο άτομο που είπε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 75 έως 80. Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι —όπως και άλλοι— μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσαν ότι οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της Βενεζουέλας και της Κούβας, καθώς και αμάχους που βρέθηκαν στη δίνη των συγκρούσεων. Οι αριθμοί αυτοί προσεγγίζουν μια εκτίμηση που έχουν κοινοποιήσει Βενεζουελανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ημέρες.

Ο μεγάλος αριθμός νεκρών δίνει ιδιαίτερο βάρος στις δημόσιες δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η επιχείρηση που ενέκρινε ήταν «αποτελεσματική», αλλά «πολύ βίαιη».

Περίπου μισή ντουζίνα Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, με ορισμένους να φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς στη συμπλοκή στο συγκρότημα του Μαδούρο. Κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Brooke στο Τέξας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με δύο άλλους αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη ότι δύο μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εξακολουθούν να αναρρώνουν από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την επιχείρηση. Πέντε άλλοι που τραυματίστηκαν έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους.

«Το γεγονός ότι αυτή η εξαιρετικά σύνθετη και εξαντλητική αποστολή εκτελέστηκε με τόσο λίγους τραυματισμούς αποτελεί απόδειξη της τεχνογνωσίας των κοινών μας μαχητών», ανέφερε το Πεντάγωνο.

Η επιδρομή ηγήθηκε από επίλεκτα μέλη της μονάδας Delta Force του Στρατού, σε συνεργασία με στρατιώτες Ειδικών Επιχειρήσεων του 75ου Συντάγματος Rangers και του 160ού Συντάγματος Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων, το οποίο εκτελεί μερικές από τις πιο επικίνδυνες αποστολές του στρατού. Ελικόπτερα απογειώθηκαν από πολεμικά πλοία στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και κινήθηκαν χαμηλά πάνω από το νερό για να περιορίσουν τον εντοπισμό τους.

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί Αμερικανοί

Οι λεπτομέρειες —που αποκαλύφθηκαν σε μέλη του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα, καθώς οι νομοθέτες απαιτούσαν σαφήνεια για τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ μετά την εξαναγκαστική απομάκρυνση του Μαδούρο και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ναρκο-τρομοκρατίας— δείχνουν ότι, παρότι η επιχείρηση ήταν «ένα εκπληκτικό κατόρθωμα», ήταν σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι δεν υπήρξαν θάνατοι Αμερικανών, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν μετά από απόρρητη ενημέρωση τη Δευτέρα το βράδυ προς ανώτερους νομοθέτες από κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης —μεταξύ αυτών ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Μια ευρύτερη ενημέρωση για άλλους νομοθέτες αναμένεται το πρωί της Τετάρτης.

Άτομα που γνωρίζουν την ενημέρωση της Δευτέρας δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος εκτελεί επίσης χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μίλησε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου και είπε στους νομοθέτες ότι είναι βέβαιος πως μπορεί να συνεργαστεί με τη Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο και είναι η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξέφρασαν επίσης τη Δευτέρα την πεποίθηση ότι διαθέτουν μοχλούς πίεσης έναντι της Ροντρίγκες, εν μέρει επειδή εκτιμούν ότι, αν δεν συνεργαστεί, η Βενεζουέλα θα ξεμείνει από χρήματα μέσα σε λίγες εβδομάδες και δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει τις δυνάμεις ασφαλείας και άλλους κρατικούς αξιωματούχους. Ο Ρούμπιο φέρεται να απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να απαντήσει στο αν προβλέπεται η διεξαγωγή εκλογών, ενώ ο Τραμπ υπαινίχθηκε σε συνέντευξή του στο NBC News τη Δευτέρα ότι δεν θα διεξαχθούν έως ότου η χώρα «διορθωθεί».

Ο Κέιν, ο ανώτατος στρατιωτικός του Πενταγώνου, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι η αποστολή, με την ονομασία Επιχείρηση Απόλυτη Αποφασιστικότητα, ήταν «σχολαστικά σχεδιασμένη» και περιλάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη που απογειώθηκαν από 20 τοποθεσίες. Οι δυνάμεις που συγκροτούσαν τη «δύναμη σύλληψης» εισήλθαν στο συγκρότημα του Μαδούρο, ενώ άλλα αμερικανικά στρατεύματα περικύκλωσαν την περιοχή για να προστατεύσουν όσους τον συνέλαβαν.

Τα ελικόπτερα που συμμετείχαν στην αποστολή δέχθηκαν πυρά από το έδαφος καθώς πλησίαζαν, είπε ο Κέιν, και απάντησαν με «συντριπτική δύναμη σε αυτοάμυνα». Ένα ελικόπτερο χτυπήθηκε, αλλά παρέμεινε πτητικά λειτουργικό.