Τραμπ: «Παγώνουν» μερίσματα και επαναγορές μετοχών αμυντικών εταιρειών

Ο Aμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη (7/1) ότι «δεν θα επιτρέψει» στις αμυντικές εταιρείες να διανέμουν μερίσματα ή να προχωρούν σε επαναγορές ιδίων μετοχών, έως ότου επιταχύνουν την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού και αντιμετωπίσουν και άλλα προβλήματα του κλάδου, τα οποία έχει επισημάνει.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έβαλε, επίσης, στο στόχαστρο τα πακέτα αμοιβών των στελεχών των αμυντικών εργολάβων, χαρακτηρίζοντάς τα «εξωφρενικά και αδικαιολόγητα».

«Οι αμυντικές εταιρείες δεν παράγουν τον σπουδαίο στρατιωτικό μας εξοπλισμό με την απαιτούμενη ταχύτητα και, όταν αυτός παράγεται, δεν τον συντηρούν σωστά ή έγκαιρα», έγραψε.

Μέχρι οι εταιρείες αυτές να κατασκευάσουν νέες παραγωγικές μονάδες, «κανένα στέλεχος δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να αμείβεται με περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ακόμη.

Οι μετοχές των General Dynamics, Lockheed Martin και Northrop Grumman υποχώρησαν περίπου κατά 2% η καθεμία μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Δεν ήταν αρχικά σαφές ποιον αντίκτυπο ή δεσμευτική ισχύ, εάν υπήρχε, θα μπορούσαν να έχουν οι δηλώσεις του Τραμπ στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων αμυντικών εταιρειών. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του CNBC για περισσότερες πληροφορίες.

Ο Τραμπ παραπονέθηκε στην ανάρτησή του ότι «τεράστια» μερίσματα και επαναγορές μετοχών πραγματοποιούνται «εις βάρος και προς ζημία των επενδύσεων σε εργοστάσια και εξοπλισμό».

«Αυτή η κατάσταση δεν θα επιτρέπεται ούτε θα γίνεται ανεκτή πλέον!», έγραψε, προειδοποιώντας τη βιομηχανία άμυνας να «ΠΡΟΣΕΧΕΙ».

«Ως εκ τούτου, δεν θα επιτρέψω Μερίσματα ή Επαναγορές Μετοχών για Αμυντικές Εταιρείες έως ότου αυτά τα προβλήματα διορθωθούν, το ίδιο ισχύει και για τους Μισθούς και τις Αμοιβές Στελεχών», πρόσθεσε.

Ο στρατιωτικός εξοπλισμός «πρέπει να κατασκευαστεί τώρα με τα χρήματα από τα Μερίσματα, τις Επαναγορές Μετοχών και τις Υπερβολικές Αμοιβές των Στελεχών, αντί να δανείζεστε από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή να παίρνετε τα χρήματα από την κυβέρνησή σας», κατέληξε ο Τραμπ.