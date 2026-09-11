Τα... ψιλά γράμματα για το «μέρισμα» των 5.000 δολαρίων του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να καταβάλει μέρισμα 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η εξαγγελία αυτή έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το πώς θα λειτουργούσε το συγκεκριμένο όφελος, αν το σχέδιο είναι νόμιμο και από πού θα προέρχονταν τα χρήματα.

Οι πληρωμές από το λεγόμενο «μέρισμα Τραμπ» (Trump dividend) θα πρέπει να δαπανώνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο ίδιος στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Ντάλας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Όπως υπενθυμίζει η Washington Post, ο Τραμπ έχει προτείνει και στο παρελθόν παρόμοιες πληρωμές, αν και όχι συνδεδεμένες με το αποτέλεσμα εκλογών. Δύο προηγούμενες προτάσεις για πανεθνικές πληρωμές δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Τι προτείνει ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «θα καταβάλει μέρισμα σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών ύψους 5.000 δολαρίων», εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία.

Παρομοίασε την πληρωμή με αυτό που κάνει μια επιτυχημένη εταιρεία όταν διανέμει χρήματα στους μετόχους της.

Είπε ότι η «μόνη προϋπόθεση» θα είναι τα χρήματα να δαπανώνται στις ΗΠΑ. «Δεν θέλουμε να πάτε στον Καναδά για να ξοδέψετε τα χρήματα. Δεν θέλουμε να πάτε στην Κίνα ή στη Γερμανία», είπε ο Τραμπ.

Σύγκρινε επίσης την προτεινόμενη πληρωμή με το περσινό «μέρισμα πολεμιστή» των 1.776 δολαρίων, που δόθηκε σε μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους «Trump accounts», έναν επενδυτικό λογαριασμό μέσω του οποίου παιδιά που γεννιούνται κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ μπορούν να λάβουν κατάθεση 1.000 δολαρίων.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε αμέσως περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα λειτουργούσε το σχέδιο. Μετά την ομιλία, μάλιστα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να υποχωρεί κάπως από την αρχική εξαγγελία.

«Αυτό για το οποίο μιλά ο πρόεδρος είναι ένα μέρισμα για τους Αμερικανούς εργαζομένους», δήλωσε ο Βανς στο Fox News, περιορίζοντας ενδεχομένως τον αριθμό των δικαιούχων από όλους τους Αμερικανούς ενήλικες στους Αμερικανούς εργαζομένους. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι πληρωμές θα μπορούσαν να αυξήσουν το έλλειμμα

Οι πληρωμές, οι οποίες θα μπορούσαν να κοστίσουν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, θα απαιτούσαν την έγκριση του Κογκρέσου.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο (Ρεπουμπλικανός από το Οχάιο) δήλωσε στην πλατφόρμα X ότι θα «ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο» ώστε το μέρισμα να «περάσει αμέσως» μετά τις εκλογές.

Ωστόσο, το σχέδιο προκάλεσε γρήγορα αντιδράσεις λόγω των πιθανών επιπτώσεών του στο εθνικό χρέος, το οποίο ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα.

«Αν ο στόχος είναι να αυξηθεί ο δανεισμός, να ανέβουν τα επιτόκια, να αποδυναμωθεί η οικονομία μακροπρόθεσμα, να εκτοξευθεί το χρέος, να αυξηθεί ο πληθωρισμός και να αφήσουμε τα παιδιά μας ακόμη πιο χρεωμένα — αυτό θα το πετύχει», δήλωσε η Μάγια ΜακΓκίνις, πρόεδρος της Επιτροπής για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, μιας μη κομματικής δεξαμενής σκέψης.

«Με τους Αμερικανούς να αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες όσον αφορά το κόστος ζωής και τις αγορές ομολόγων να ζητούν σχεδόν απεγνωσμένα δημοσιονομική πειθαρχία, τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εξωφρενικές υποσχέσεις που τινάζουν τον προϋπολογισμό στον αέρα», πρόσθεσε.

Είναι προεκλογική υπόσχεση ή αγορά ψήφων;

Οι επικριτές έσπευσαν να χαρακτηρίσουν το σχέδιο ως προσπάθεια εξαγοράς ψήφων, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι μοιάζει περισσότερο με προεκλογική υπόσχεση.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει πλέον να «αγοράσει την ψήφο σας με 5.000 δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων».

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι μόνο το Κογκρέσο «μπορεί να δώσει αυτή την υπόσχεση» και χαρακτήρισε την πρόταση του Τραμπ «διεφθαρμένη και κατάφωρα παράνομη».

Όταν ρωτήθηκε στο Fox News για την κριτική ότι η πρόταση αποτελεί δωροδοκία για την εξασφάλιση ψήφων ή ότι θα αυξήσει το εθνικό χρέος, ο Βανς απάντησε ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για «αμφιλεγόμενη ιδέα».

Οι επιταγές θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τον πληθωρισμό

Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία κατηγορώντας τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για τον πληθωρισμό, τον οποίο συνέδεε με το πακέτο οικονομικής στήριξης που είχε εγκριθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Φέτος, οι τιμές έχουν αυξηθεί λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στο Ιράν, η οποία έχει περιορίσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έχουν επεκταθεί πέρα από τις τιμές της βενζίνης, οδηγώντας σε αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η αποστολή επιταγών ύψους 5.000 δολαρίων θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό, ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ δυσκολεύεται να τον περιορίσει, υποστηρίζουν ειδικοί.

«Πρόκειται απλώς για ένα τεράστιο ποσό οικονομικής τόνωσης», δήλωσε ο Ντάγκλας Χολτς-Έικιν, πρόεδρος του American Action Forum, μιας δεξιόστροφης δεξαμενής σκέψης.

«Δημιουργείς τεράστια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες», είπε. «Ο μόνος τρόπος για να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις των τιμών που θα προκύψουν θα ήταν να μειωθεί αυτή η ζήτηση μέσω μιας μεγάλης αύξησης των επιτοκίων.»

Ο Τραμπ έχει υποσχεθεί παρόμοιες πληρωμές και στο παρελθόν

Προηγούμενες προτάσεις του Τραμπ για ευρείας κλίμακας, πανεθνικές επιστροφές χρημάτων δεν υλοποιήθηκαν.

Τον Φεβρουάριο του 2025, είχε προωθήσει την ιδέα να σταλεί στους Αμερικανούς ένα «μέρισμα», βασισμένο στις οικονομίες που περίμενε ότι θα εξασφάλιζε η αμερικανική υπηρεσία DOGE.

Τον Νοέμβριο, πρότεινε επίσης ένα μέρισμα 2.000 δολαρίων, το οποίο θα χρηματοδοτούνταν από τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε σχεδόν όλες τις χώρες.

Καμία από τις δύο προτάσεις δεν υλοποιήθηκε.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον Ιούλιο τους «Trump accounts» για τα επιλέξιμα παιδιά, ενώ τον Δεκέμβριο δόθηκε το μπόνους των 1.776 δολαρίων «warrior dividend» στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Και προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν εφαρμόσει παρόμοιες πληρωμές. Ο Τραμπ το 2020 και στη συνέχεια η κυβέρνηση Μπάιντεν το 2021 έδωσαν άμεσες οικονομικές ενισχύσεις σε ιδιώτες στο πλαίσιο των πακέτων στήριξης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ασφαλώς, καμία από εκείνες τις πληρωμές δεν εξαρτιόταν από κάποια ενέργεια των ψηφοφόρων.