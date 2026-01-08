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Σάλος στην Κύπρο από διαρροή βίντεο με διαλόγους για μίζες στο Προεδρικό Μέγαρο - Δείτε το υλικό
Ειδήσεις
18:59 - 08 Ιαν 2026

Σάλος στην Κύπρο από διαρροή βίντεο με διαλόγους για μίζες στο Προεδρικό Μέγαρο - Δείτε το υλικό

Reporter.gr Newsroom
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Σάλος έχει προκληθεί στην Κύπρο από βίντεο που αφήνει σκιές για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει των εκλογών του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Το υλικό περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης (στην πλατφόρμα Χ) ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μην γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται.

Στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjdxip6lrix?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Το χρήμα είναι σε μετρητά» – αναφορές στα όρια χρηματοδότησης

Σύμφωνα με το κυπριακό sigmalive, κεντρικό μέρος των συνομιλιών περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια. Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να λέει, σε γενικό πλαίσιο αναφοράς στις προεδρικές εκλογές, ότι το όριο χρηματοδότησης βρίσκεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ και ότι για να υπάρξει υπέρβαση, «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά». Το σχόλιο, όπως καταγράφεται, δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη σύνδεση με πρόσωπα ή με αποδεδειγμένες ενέργειες, αλλά εντάσσεται σε μια συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο κ. Χαραλάμπους φέρεται να περιγράφει γενικά τον τρόπο λειτουργίας της πρόσβασης στο Προεδρικό σε σχέση με επενδυτές, χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που παραπέμπουν σε ανεπίσημο χαρακτήρα επικοινωνίας. «Εμείς είμαστε οι βασικές επαφές εδώ στο Παλάτι, δίπλα στον Πρόεδρο», ακούγεται να λέγεται. Ακολούθως προστίθεται ότι, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να προσεγγίσει τον Πρόεδρο δηλώνοντας πρόθεση υλοποίησης δραστηριότητας και ύπαρξη χρημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν ως εισφορές για σκοπούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR).

{https://x.com/EmilyTanalyst/status/2009242544262045697}

Αναφορές στη Cyfield και στην εγγύτητα με τον Πρόεδρο

Ο CEO της Cyfield κ. Χρυσοχόος, σε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα, ακούγεται να μιλά για τις στενές σχέσεις του με τον Πρόεδρο. «Αν τον καλέσω τώρα, θα απαντήσει», φέρεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο προσθέτει: «Είναι σαν την φιλενάδα μου». Ο ίδιος συνομιλητής ακούγεται να δηλώνει ότι: «Μπορώ να του μιλώ ελεύθερα. Τον βλέπω κάθε δυο βδομάδες». Συμπληρώνει επίσης ότι δεν τον βλέπει δημόσια για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις πως «για αυτό τον βοηθά».

Άγνωστες συνθήκες καταγραφής

Σύμφωνα με πληροφορίες του SigmaLive, το περιεχόμενο του βίντεο είναι σε γνώση των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό, ενώ δεν αποκλείεται – κατά τις ίδιες δημοσιογραφικές αναφορές – να υπάρξουν ενέργειες ή καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Το θέμα ανακύπτει σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, καθώς η διαρροή σημειώνεται λίγες μέρες μετά την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η κυπριακή κυβέρνηση απορρίπτει ως κακόβουλο προϊόν μοντάζ το επίμαχο βίντεο και εμφανίζει πρόσωπα ως «επενδυτές», κάνοντας λόγο για ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς με στόχο την υπονόμευση της εικόνας της χώρας και της κυβέρνησης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι, μετά από αρχική αξιολόγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το υλικό δεν είναι αυθεντικό και εξετάζεται ως πιθανή υπόθεση υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 21:00
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