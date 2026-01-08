Κυπριακή κυβέρνηση: Προϊόν μοντάζ το βίντεο με τις μίζες - Καταγγέλλει «Υβριδική επίθεση»

Η κυπριακή κυβέρνηση απορρίπτει ως κακόβουλο προϊόν μοντάζ βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και εμφανίζει πρόσωπα ως «επενδυτές», κάνοντας λόγο για ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς με στόχο την υπονόμευση της εικόνας της χώρας και της κυβέρνησης.

Το επίμαχο βίντεο συνδέει τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, ισχυρισμούς που η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι, μετά από αρχική αξιολόγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, το υλικό δεν είναι αυθεντικό και εξετάζεται ως πιθανή υπόθεση υβριδικής επίθεσης κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για την υπόθεση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Ολόκληρη η δήλωση του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη αναφέρει: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Yπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ.

Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων, την εικόνα της Κυβέρνησης και της χώρας.

Βάσει περαιτέρω διερεύνησης και στοιχείων που έχουν ήδη συλλεγεί από την αρμόδια Υπηρεσία, εξετάζεται υπόθεση υβριδικής δραστηριότητας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας».

Πρωταγωνιστές στην υπόθεση που ξετυλίχθηκε την επόμενη της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Κύπρο, είναι ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, νυν Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου (σύζυγος της αδελφής της συζύγου Ν. Χριστοδουλίδη, Φιλίππας Καρσερά) που έχει αναλάβει κομβικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος, αν και υπηρέτησε επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη, διατηρεί άριστες σχέσεις με το περιβάλλον Χριστοδουλίδη. Στο βίντεο πρωταγωνιστεί επίσης και ο Διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος - πρόκειται για την μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία της Κύπρου.

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