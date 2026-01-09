Τραμπ: Ακύρωσε δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα και εστιάζει στο Μεξικό - «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο»

Λίγο μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (6/1), σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Μεξικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη περιορίσει σε ποσοστό 97% τη διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα μέσω θαλάσσιων οδών και προανήγγειλε ότι πλέον το βάρος των επιχειρήσεων θα μεταφερθεί στη χερσαία διάσταση.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται στη χώρα από τη θάλασσα. Τώρα θα αρχίσουμε να πλήττουμε τη στεριά, όσον αφορά τα καρτέλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καρτέλ ναρκωτικών έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο του Μεξικού, ενώ τα κατηγόρησε ότι ευθύνονται για τον θάνατο 253.000 ανθρώπων ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση ή το εύρος των επικείμενων χερσαίων επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ως συνέχεια της πολύμηνης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα, καθώς και μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Απαντώντας στις επανειλημμένες απειλές και προειδοποιήσεις του Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το Μεξικό ως τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ, τόνισε ότι «η παρέμβαση δεν έφερε ποτέ δημοκρατία, ούτε δημιούργησε διαρκή ευημερία ή σταθερότητα».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών», πρόσθεσε η Μεξικανή πρόεδρος.

? Trump says the US will be conducting land strikes against the cartels. "We are gonna start now hitting land, with regard to the cartels. The cartels are running Mexico." pic.twitter.com/63sOf5NWIy — Breaking911 (@Breaking911) January 9, 2026

Σε άλλες δηλώσεις του, πάντως, στους New York Times, ο Τραμπ εξήγησε ότι «το μόνο που μπορεί να μου βάλει φρένο είναι το δικό μου μυαλό και η δική μου ηθική».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», αγνοώντας το διεθνές δίκαιο. «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην επιτυχία της επίθεσης εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την ταχύτητα με την οποία «αποκεφάλισε» την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

«Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα»

Ο Τραμπ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε την απόφασή του να ακυρώσει ένα δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί.



Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη "αναζήτησης ειρήνης"».

Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας».

Τέλος, είπε ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».