ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ακύρωσε δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα και εστιάζει στο Μεξικό - «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο»
Ειδήσεις
11:36 - 09 Ιαν 2026

Τραμπ: Ακύρωσε δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα και εστιάζει στο Μεξικό - «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγο μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης (6/1), σε εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Μεξικού.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη περιορίσει σε ποσοστό 97% τη διακίνηση ναρκωτικών προς τη χώρα μέσω θαλάσσιων οδών και προανήγγειλε ότι πλέον το βάρος των επιχειρήσεων θα μεταφερθεί στη χερσαία διάσταση.

«Έχουμε εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται στη χώρα από τη θάλασσα. Τώρα θα αρχίσουμε να πλήττουμε τη στεριά, όσον αφορά τα καρτέλ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα καρτέλ ναρκωτικών έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο του Μεξικού, ενώ τα κατηγόρησε ότι ευθύνονται για τον θάνατο 253.000 ανθρώπων ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση ή το εύρος των επικείμενων χερσαίων επιχειρήσεων.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται ως συνέχεια της πολύμηνης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά πλοίων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα, καθώς και μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Απαντώντας στις επανειλημμένες απειλές και προειδοποιήσεις του Τραμπ, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει το Μεξικό ως τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σάινμπαουμ, τόνισε ότι «η παρέμβαση δεν έφερε ποτέ δημοκρατία, ούτε δημιούργησε διαρκή ευημερία ή σταθερότητα».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών», πρόσθεσε η Μεξικανή πρόεδρος.

Σε άλλες δηλώσεις του, πάντως, στους New York Times, ο Τραμπ εξήγησε ότι «το μόνο που μπορεί να μου βάλει φρένο είναι το δικό μου μυαλό και η δική μου ηθική».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η εξουσία του ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων περιορίζεται μόνο από τη «δική του ηθική», αγνοώντας το διεθνές δίκαιο. «Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στην επιτυχία της επίθεσης εναντίον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, την ταχύτητα με την οποία «αποκεφάλισε» την κυβέρνηση της Βενεζουέλας το περασμένο Σαββατοκύριακο και τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία.

«Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα»

Ο Τραμπ, στο μεταξύ, ανακοίνωσε την απόφασή του να ακυρώσει ένα δεύτερο κύμα επίθεσης στη Βενεζουέλα, το οποίο, όπως είπε, είχε προγραμματιστεί.

Εξηγώντας το σκεπτικό του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social ότι «η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη "αναζήτησης ειρήνης"».

Ωστόσο, κατά τον Τραμπ, τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή «για λόγους ασφάλειας».

Τέλος, είπε ότι «τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, με τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στο Λευκό Οίκο».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 13:44
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ – «Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν οι διαδηλωτές
Ειδήσεις

Ιράν: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Χαμενεΐ – «Ζήτω ο Παχλαβί» φωνάζουν οι διαδηλωτές

Αποστάσεις και αιχμές Ρούτσι για το κόμμα Καρυστιανού: Όχι πολιτικοποίηση του αγώνα
Ειδήσεις

Αποστάσεις και αιχμές Ρούτσι για το κόμμα Καρυστιανού: Όχι πολιτικοποίηση του αγώνα

Αλλαγές στο Μετρό της Αθήνας έως 21 Φεβρουαρίου - Τρεις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αλλαγές στο Μετρό της Αθήνας έως 21 Φεβρουαρίου - Τρεις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο
Εμπορεύματα

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων
Ειδήσεις

Οι δασμοί των ΗΠΑ βυθίζουν τις επενδυτικές προσδοκίες των γερμανικών επιχειρήσεων

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει
Ειδήσεις

Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:37

Ferryhopper: Νέες εναλλακτικές διαδρομές & άνοδος 27% στις island-hopping κρατήσεις των διεθνών ταξιδιωτών

Πολιτική
22/07/2026 - 13:33

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Οικονομία
22/07/2026 - 13:28

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση για τα εξάμηνα έντοκα

Οικονομία
22/07/2026 - 13:22

Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών προϋπολογισμού €470.000

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:15

Πειραιάς: Διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων – Αποκλεισμένη η περιοχή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 13:11

Κεφαλογιάννη: Νέο «χάρτη» για τον τουρισμό φέρνει το Ειδικό Χωροταξικό – Υπογράφεται την επόμενη εβδομάδα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
22/07/2026 - 13:10

Δούρειος Ίππος

Ειδήσεις
22/07/2026 - 13:03

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου μετά το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Οδηγίες στους πολίτες

Πολιτική
22/07/2026 - 12:54

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ορίστηκαν οι δίκες για Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και Σκρέκα

Οικονομία
22/07/2026 - 12:49

ICAP CRIF: Ανάπτυξη με «καύσιμο» τις επιχειρήσεις - ΑΕΠ +2,1%, κέρδη +24% και επενδυτική δυναμική

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 12:39

Η μάχη Ισπανίας και Αργεντινής καθήλωσε τους φιλάθλους στην παραλία Μπάτης στο Παλαιό Φάληρο (vid.)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 12:37

Alpha Bank: Ο CEO Βασίλης Ψάλτης περιόδευσε στην Κεντρική Μακεδονία, με επιχειρηματικότητα και παιδεία στο επίκεντρο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/07/2026 - 12:29

Τουρισμός 2025: Νέο ρεκόρ κίνησης στην Ελλάδα – Άνοδος 2,8% στις αφίξεις και 2,2% στις διανυκτερεύσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 12:16

ΔΕΔΔΗΕ: Έξι νέα έργα του Horizon Europe ενισχύουν την παρουσία του στην ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 12:07

Airbus: «Άλμα» της μετοχής άνω του 5% μετά το buyback των €5 δισ.

Ναυτιλία
22/07/2026 - 12:00

Capital Ship Management: Σχεδιάζει MR tanker 50.000 dwt με αιολική υποβοήθηση

Πολιτική
22/07/2026 - 11:58

Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:48

Οι ΗΠΑ στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα

Πολιτική
22/07/2026 - 11:45

Σκληρή απάντηση Χατζηδάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν αρνηθήκαμε τις ευθύνες μας – Άλλοι παριστάνουν τους αθώους

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:27

Η Άγκυρα επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο με το «Oruc Reis»: Νέα NAVTEX για ενεργειακές έρευνες

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:27

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους λόγω καύσωνα – Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών το μεσημέρι

Ειδήσεις
22/07/2026 - 11:12

Φάρμακα made in USA θέλει ο Τραμπ: Απειλή για δασμούς 200% στα γενόσημα από το εξωτερικό

Εμπορεύματα
22/07/2026 - 11:11

Σε υψηλό έξι εβδομάδων οι τιμές του πετρελαίου ελέω Μέσης Ανατολής – Ράλι 25% για το WTI τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 11:04

Σταθεροποιητικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα σε Μέση Ανατολή και τεχνολογικό κλάδο

Υγεία
22/07/2026 - 11:01

Salt stomping: Να πατάμε σε αλάτι για να κοιμόμαστε καλύτερα;

Εργασιακά
22/07/2026 - 11:00

ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/07/2026 - 10:55

Επιτόκια ευρωπαϊκού επιπέδου από τη Snappi με αποδόσεις έως και 2.25%

Ειδήσεις
22/07/2026 - 10:52

Μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Σταύρου Γεωργίου – Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί

Πολιτική
22/07/2026 - 10:50

Κυρανάκης: Η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές του 2027 – Έρχονται νέες παρεμβάσεις στη ΔΕΘ

Εργασιακά
22/07/2026 - 10:37

«Πράσινο φως» από τη Βουλή στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ