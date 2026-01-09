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Αποστάσεις και αιχμές Ρούτσι για το κόμμα Καρυστιανού: Όχι πολιτικοποίηση του αγώνα
Ειδήσεις
11:20 - 09 Ιαν 2026

Αποστάσεις και αιχμές Ρούτσι για το κόμμα Καρυστιανού: Όχι πολιτικοποίηση του αγώνα

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκάθαρες αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού κόμματος πήρε ο Πάνος Ρούτσι, συγγενής θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, καλώντας την παράλληλα να αποχωρήσει από την προεδρία του συλλόγου των συγγενών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι ο αγώνας που έδωσε από την πρώτη στιγμή είχε αποκλειστικά στόχο τη δικαίωση των θυμάτων και την αποκάλυψη της αλήθειας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε ποτέ πολιτικές φιλοδοξίες. «Τον αγώνα που έδωσα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, αλλά για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καμία σχέση με κόμματα και χρώματα

Όπως υπογράμμισε, από την αρχή της συλλογικής προσπάθειας των συγγενών είχε τεθεί σαφές πλαίσιο αποστασιοποίησης από την πολιτική. «Από την αρχή που ξεκινήσαμε τον αγώνα μας για τη δικαίωση των παιδιών μας, έχουμε δηλώσει ότι δεν έχουμε σχέση με κόμματα και χρώματα», είπε, προσθέτοντας ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να κάνει τις προσωπικές του επιλογές.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να κινηθεί πολιτικά δημιουργεί ασυμβατότητα με τον ρόλο της στον σύλλογο. «Εφόσον δήλωσε ότι το πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο», τόνισε.

Πρέπει να παραιτηθεί από την προεδρία

Σε ερώτηση αν θεωρεί πως η Μαρία Καρυστιανού πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, ο Πάνος Ρούτσι απάντησε κατηγορηματικά: «Πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τον εκφράζει η πολιτική κατεύθυνση που φαίνεται να ακολουθεί. «Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα της», δήλωσε, απαντώντας αρνητικά στο ενδεχόμενο να έχει δεχθεί οποιαδήποτε πρόταση από την ίδια.

Έχω δεχθεί προτάσεις, αλλά δεν με εκφράζει τίποτα

Ο κ. Ρούτσι αποκάλυψε πάντως ότι έχει δεχθεί προτάσεις από άλλα κόμματα και πολιτικά πρόσωπα, τις οποίες όμως έχει απορρίψει. «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα κόμματα, από άλλα άτομα, αλλά τίποτε δεν με εκπροσωπεί εμένα προσωπικά», σημείωσε.

Κλείνοντας, σε ερώτηση για το τι θα έλεγε στη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την πρόθεσή της να ιδρύσει κόμμα, ο Πάνος Ρούτσι κράτησε χαμηλούς τόνους. «Θα της έλεγα να κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό. Δεν μπορώ να της πω να το κάνει ή να μην το κάνει», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις που καταγράφονται πλέον δημόσια στο πλαίσιο του συλλόγου των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, σε μια περίοδο όπου η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

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