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Αλλαγές στο Μετρό της Αθήνας έως 21 Φεβρουαρίου - Τρεις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:21 - 09 Ιαν 2026

Αλλαγές στο Μετρό της Αθήνας έως 21 Φεβρουαρίου - Τρεις σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Μετρό της Αθήνας έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος», οι εργασίες μεταφέρονται πλέον στο τμήμα «Συγγρού Φιξ - Νέος Κόσμος - Άγιος Ιωάννης», όπου θα εφαρμοστούν προσωρινές ρυθμίσεις στη λειτουργία της Γραμμής 2 κατά τις βραδινές ώρες.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης» θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από τη συνήθη ώρα λήξης της κυκλοφορίας. Οι εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα θα ξεκινήσουν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 «Ανθούπολη – Ελληνικό» θα πραγματοποιείται μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Ακρόπολη» και «Ελληνικό – Δάφνη».

Πριν από το κλείσιμο των τριών σταθμών, τα τελευταία δρομολόγια των συρμών θα αναχωρούν ως εξής:

  • από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

  • από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41 και προς Ανθούπολη στις 21:54,

  • από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47 και προς Ανθούπολη στις 21:48,

  • από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43 και προς Ανθούπολη στις 21:53,

  • από Άγιο Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45 και προς Ανθούπολη στις 21:50,

  • από Νέο Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και προς Ανθούπολη στις 21:51.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο τμήμα όπου οι σταθμοί θα παραμένουν κλειστοί, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «Σύνταγμα – Σταθμός Δάφνη». Η γραμμή θα εξυπηρετεί τους σταθμούς «Συγγρού Φιξ», «Νέος Κόσμος» και «Άγιος Ιωάννης», με αφετηρία τη στάση «Ζάππειο» επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας.

Στην κατεύθυνση προς Σταθμό Δάφνης, το λεωφορείο θα πραγματοποιεί στάσεις στο Σύνταγμα (Ζάππειο), σε προσωρινή στάση στην Ακρόπολη επί της Βασιλίσσης Αμαλίας, στη στάση Φιξ επί της οδού Αθανασίου Διάκου, στη στάση Άγιος Ιωάννης επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης και στον Σταθμό Δάφνης. Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Σύνταγμα, οι στάσεις θα πραγματοποιούνται στον Σταθμό Δάφνης, στον Άγιο Ιωάννη, στο Φιξ, στην Ακρόπολη επί της λεωφόρου Συγγρού και στο Σύνταγμα.

Παράλληλα, για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια της Γραμμής 6 του Τραμ στο τμήμα «Σύνταγμα – Νέος Κόσμος» από τις 21:30 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

«Αντιλαμβανόμαστε την αναστάτωση που προκαλούν οι προσωρινές ρυθμίσεις στους επιβάτες, ωστόσο κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση σημαντικών έργων που θα βελτιώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

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