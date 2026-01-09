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Στη Δαμασκό Φον ντερ Λάιεν-Κόστα: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας αλ Σαράα
Ειδήσεις
14:41 - 09 Ιαν 2026

Στη Δαμασκό Φον ντερ Λάιεν-Κόστα: Συνάντηση με τον πρόεδρο της Συρίας αλ Σαράα

Reporter.gr Newsroom
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Στη Δαμασκό βρέθηκε σήμερα 9/1 η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπου έγινε δεκτή από τον πρόεδρο της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, σηματοδοτώντας την υψηλότερου επιπέδου επίσκεψη αξιωματούχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μετά την αλλαγή εξουσίας στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο περιοδείας της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στη Μέση Ανατολή, την οποία πραγματοποιεί από κοινού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη βόρεια Συρία, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και Κούρδους μαχητές στην περιοχή του Χαλεπίου, τη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας χώρας.

Την Πέμπτη, μετά από επαφές στο Αμάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για την υποστήριξη μιας «ειρηνικής, περιεκτικής και σταθερής πολιτικής μετάβασης» στη Συρία.

Η Συρία βρίσκεται σε κρίσιμο μεταβατικό στάδιο έπειτα από την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από συνασπισμό ισλαμιστικών δυνάμεων πριν από περίπου έναν χρόνο, γεγονός που έβαλε τέλος σε έναν εμφύλιο πόλεμο διάρκειας σχεδόν 14 ετών.

Ο πρόεδρος αλ Σαράα, ο οποίος επιδιώκει την εδραίωση του ελέγχου του σε ολόκληρη τη συριακή επικράτεια, βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες διεθνείς πιέσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, μεταξύ αυτών και των Κούρδων.

Στο μεταξύ, στις 20 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην πλήρη άρση των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στο καθεστώς Άσαντ, ανοίγοντας τον δρόμο για ενισχυμένη ευρωπαϊκή εμπλοκή στη χώρα.

Μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος, αρκετοί Ευρωπαίοι επίτροποι έχουν επισκεφθεί τη Δαμασκό, ανακοινώνοντας προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας για μια χώρα που παραμένει βαθιά πληγωμένη από τον πόλεμο.

Τον Μάρτιο του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στη Συρία σε ορίζοντα διετίας, με στόχο τη στήριξη της ανοικοδόμησης και της πολιτικής σταθεροποίησης.

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