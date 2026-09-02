Κόστα: Νέοι φόροι ή περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ – Σκληρό παζάρι ενόψει Οκτωβρίου

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να προειδοποιεί τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών ότι χωρίς συμφωνία για νέους ευρωπαϊκούς φόρους η τελική συμφωνία θα καταστεί ακόμη δυσκολότερη.

Κατά την επίσκεψή του στην Κροατία, ο Κόστα κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να επανεξετάσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 15 Οκτωβρίου. Στόχος του είναι να υπάρξει μέχρι τότε συμφωνία των «27» επί ενός πακέτου νέων ιδίων πόρων, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο.

«Προτεραιότητά μας είναι να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε ήδη από τον Οκτώβριο το πακέτο των νέων ιδίων πόρων», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχοντας δίπλα του τον πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς. Όπως ανέφερε, η συμφωνία θα επιτρέψει να προσδιοριστεί στη συνέχεια το ύψος της συνεισφοράς που θα απαιτηθεί από κάθε κράτος-μέλος.

Το δίλημμα των κρατών-μελών

Η επίτευξη συμφωνίας για τους νέους πόρους θεωρείται κομβική για την πορεία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις εθνικές εκλογές του 2027 σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία, οι οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να περιπλέξουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό παζάρι.

Ο Κόστα έχει ξεκινήσει περιοδεία στις 27 πρωτεύουσες της ΕΕ, επιδιώκοντας να καταγράψει τις θέσεις των κυβερνήσεων και να εντοπίσει πεδία στα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Ωστόσο, η συζήτηση για την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια. Αρκετές κυβερνήσεις εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στην ενίσχυση των φορολογικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προβληματισμός υπάρχει και για το ενδεχόμενο οι νέες επιβαρύνσεις να έχουν διαφορετικές επιπτώσεις από χώρα σε χώρα.

Οι πέντε προτάσεις της Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει πέρυσι πέντε νέες πηγές εσόδων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Οι προτάσεις αφορούν τις εισαγωγές άνθρακα, τις εκπομπές, τη μη συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων, τα εταιρικά κέρδη και τα προϊόντα καπνού.

Στόχος είναι η δημιουργία πρόσθετων εσόδων ύψους περίπου 66 δισ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η υιοθέτηση των νέων ιδίων πόρων απαιτεί ομοφωνία, γεγονός που καθιστά τις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα απαιτητικές.

Οι διαφωνίες έγιναν εμφανείς και την Τετάρτη, όταν ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Λικ Φρίντεν απέρριψε την πρόταση για ευρωπαϊκή φορολόγηση των προϊόντων καπνού μετά τη συνάντησή του με τον Κόστα.

«Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε προτάσεις που επηρεάζουν δυσανάλογα το Λουξεμβούργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση για περικοπές ή υψηλότερες εισφορές

Ο Κόστα προειδοποίησε ότι η αποτυχία συμφωνίας για τους νέους ίδιους πόρους θα περιορίσει τις επιλογές της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του επόμενου προϋπολογισμού.

Στο τραπέζι θα βρεθούν είτε περικοπές στις ευρωπαϊκές δαπάνες είτε αύξηση των εθνικών συνεισφορών των κρατών-μελών, εξέλιξη που αναμένεται να εντείνει τις πολιτικές πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις.

Το θέμα των νέων ιδίων πόρων αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων υπουργών στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου, σε μια κρίσιμη φάση για το μέλλον της χρηματοδότησης της ΕΕ.