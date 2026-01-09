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Χριστοδουλίδης για βίντεο με μίζες: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές
Ειδήσεις
17:00 - 09 Ιαν 2026

Χριστοδουλίδης για βίντεο με μίζες: Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει στις Αρχές

Reporter.gr Newsroom
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Σε δημόσια τοποθέτησή του σήμερα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αντέδρασε στις καταγγελίες που σχετίζονται με την υπόθεση «videogate», η οποία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αναταράξεις στη χώρα.

«Θέλω να καλέσω δημόσια τον οποιονδήποτε έχει στοιχεία για άμεσο ή έμμεσο χρηματισμό κατά τη διάρκεια της προεκλογικής μου εκστρατείας να τα καταθέσει στις Αρχές», δήλωσε ο Πρόεδρος στις πρώτες του δηλώσεις, απαντώντας στους ισχυρισμούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Κατά την άφιξή του στην τελετή εγκαινίων του Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας στη Λάρνακα, ο κ. Χριστοδουλίδης – όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος- υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να δώσει σε κανέναν το δικαίωμα να τον κατηγορήσει για θέματα διαφθοράς. «Σε κανέναν δεν θα δώσω το δικαίωμα να κατηγορηθώ για θέματα διαφθοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα της θητείας του. Ο Πρόεδρος επικαλέστηκε τα αποτελέσματα των ταξιδιών του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία παρουσιάστηκαν σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, σε δημοσιογραφική διάσκεψη από την υφυπουργό Παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και θα συνεχίσει να επιδιώκει τη στήριξη των επενδυτών μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία εφαρμόζεται σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η παιδεία και η άμυνα, αλλά και σε άλλους τομείς.

Στο μεταξύ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο με καταγγελίες περί χρηματισμού του Προέδρου. Το επίμαχο υλικό αφήνει σαφείς υπαινιγμούς για φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, συνδέοντας τον κ. Χριστοδουλίδη με επιχειρηματικά και ενεργειακά συμφέροντα, γεγονός που έχει δώσει στο ζήτημα μεγάλες διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας. Η κυπριακή κυβένρνηση δια μέσω του εκπροσώπου της Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη είχε άμεσα προχωρήσει σε διάψευση της αυθεντικότητας του βίντεο. Επιπλέον, εχθές πραγματοποιήθηκε ολονύχτια διάσκεψη υπό τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να αποφασίσουν πως θα κινηθούν πάνω στο θέμα.

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