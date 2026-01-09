Νυχτερινή σύσκεψη Χριστοδουλίδη με ΚΥΠ: Το βίντεο που φέρνει πολιτική θύελλα στη Λευκωσία

Σοβαρούς πολιτικούς κραδασμούς προκαλεί στη Λευκωσία η δημοσιοποίηση βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανίζονται πρόσωπα από τον στενό κύκλο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνομιλούν με τρόπο που αφήνει αιχμές για υπέρβαση του νόμιμου ορίου χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τη Λευκωσία, καθώς ξέσπασε μόλις μία ημέρα μετά την επίσημη ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου οκτώ λεπτών, αναρτήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον λογαριασμό της Emily Thompson στην πλατφόρμα Χ. Σε αυτό καταγράφεται συνομιλία στην οποία συμμετέχουν ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο διευθυντής του Ομίλου Cyfield, Γιώργος Χρυσοχός. Από το περιεχόμενο της συζήτησης υπονοείται ότι για την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου χρησιμοποιήθηκαν μετρητά, με στόχο την υπέρβαση του ανώτατου ορίου δαπανών, το οποίο ο νόμος καθορίζει στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σε χαρακτηριστικό απόσπασμα, ο Γιώργος Λακκοτρύπης ακούγεται να αναφέρει ότι το επιτρεπόμενο όριο χρηματοδότησης κινείται γύρω στο ένα εκατομμύριο ευρώ, προσθέτοντας πως «κάποιες φορές πρέπει να βασιστούν σε μετρητά» όταν υπάρχει ανάγκη υπέρβασης.

Αντίδραση Λευκωσίας και εμπλοκή της ΚΥΠ

Η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα, κάνοντας λόγο για «υβριδική επίθεση» σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για «ρωσικό δάκτυλο», συνδέοντας την υπόθεση με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Γιώργου Σαββίδη, και του προϊσταμένου της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ), Τάσου Τζιωνή. Οι κυπριακές αρχές εξετάζουν τόσο την αυθεντικότητα του υλικού όσο και το προφίλ της γυναίκας που το δημοσίευσε.

Η Emily Thompson παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, αναλύτρια και λέκτορας, με βασική εστίαση στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει πραγματοποιήσει γεωπολιτικές αναλύσεις στην ιστοσελίδα Eurasia Review, η οποία φέρεται να εδρεύει στις ΗΠΑ, ενώ το προφίλ της τελεί υπό διερεύνηση από τις κυπριακές αρχές.

Σε επίπεδο ποινικών ενεργειών, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης υπέβαλε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cyprus Times, του ζητήθηκε να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία, τα οποία –σύμφωνα με δήλωσή του– αναμένεται να παραδώσει τις επόμενες ημέρες.

Τα πρόσωπα στο επίκεντρο

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζει ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, νυν διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για πρόσωπο με κομβική επιρροή στη διακυβέρνηση της χώρας και συγγενική σχέση με την οικογένεια του Προέδρου, καθώς είναι σύζυγος της αδελφής της συζύγου του Νίκου Χριστοδουλίδη, Φιλίππας Καρσερά.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται και ο Γιώργος Λακκοτρύπης, πρώην υπουργός Ενέργειας, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι υπηρέτησε κατά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη, διατηρεί στενές και άριστες σχέσεις με το περιβάλλον του σημερινού Προέδρου.

Τρίτο πρόσωπο της συνομιλίας είναι ο Γιώργος Χρυσοχός, διευθυντής του Ομίλου Cyfield, της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη συνέντευξή του, τον Φεβρουάριο του 2024, είχε ταχθεί κατά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, κάνοντας λόγο για «μύθους και κινδύνους» του έργου Great Sea Interconnector.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση του βίντεο, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν οι πρωταγωνιστές είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδυτικά σχέδια στην Κύπρο.