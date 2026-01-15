Μεγάλη έκρηξη και πυρκαγιά στην Ουτρέχτη: Πληροφορίες για τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Ουτρέχτη της Ολλανδίας το απόγευμα της Πέμπτης 15/1, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και σοβαρή αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα έξι ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, προσπαθώντας να ελέγξουν τη φωτιά και να περιορίσουν τυχόν επιπλέον τραυματισμούς. Η τοπική υπηρεσία ANP ανέφερε ότι πρόκειται για μια «γιγαντιαία έκρηξη», επικαλούμενη δηλώσεις αξιωματούχου της πυροσβεστικής.

Explosies in #Utrecht.

Wat is daar in hemelsnaam gebeurt?



Sterkte aan alle betrokkenen. pic.twitter.com/BIn5uxLYvS January 15, 2026

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από το σημείο, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον θυμάτων και την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.