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ΗΠΑ: Έξι στους δέκα θεωρούν αποτυχημένο το πρώτο έτος διακυβέρνησης Τραμπ
Ειδήσεις
21:58 - 16 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Έξι στους δέκα θεωρούν αποτυχημένο το πρώτο έτος διακυβέρνησης Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο CNN, το 58% χαρακτηρίζει «αποτυχημένο» τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Η πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει προτεραιότητα σε λάθος ζητήματα και δεν κάνει αρκετά για να αντιμετωπίσει το κόστος ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Οι πολίτες κρίνουν αρνητικά σχεδόν κάθε πτυχή της προεδρίας του, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς φέτος διεξάγονται οι ενδιάμεσες εκλογές, όπου θα καθοριστούν οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο της Γερουσίας.

Η οικονομία αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα για τους Αμερικανούς, αλλά η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Τραμπ δυσκολεύεται να πείσει ότι την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά. Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την προεδρική εξουσία και τις προσπάθειές του να αφήσει το αποτύπωμά του στην αμερικανική κουλτούρα.

Δεν πείθει η οικονομική πολιτική Τραμπ

Οι απόψεις για την οικονομία παραμένουν σταθερά αρνητικές τα τελευταία δύο χρόνια, με μόλις 3 στους 10 να την αξιολογούν θετικά. Η αισιοδοξία για το μέλλον μειώνεται, καθώς περίπου μόνο 4 στους 10 αναμένουν βελτίωση της οικονομίας μέσα σε έναν χρόνο. Το 55% θεωρεί ότι οι πολιτικές του Τραμπ έχουν χειροτερεύσει τις οικονομικές συνθήκες, ενώ μόνο το 32% βλέπει βελτίωση.

Το 64% πιστεύει ότι δεν έχει κάνει αρκετά για να μειώσει τις τιμές των καθημερινών προϊόντων, και ακόμη και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών περίπου οι μισοί θεωρούν ότι θα έπρεπε να κάνει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένου του 42% των υποστηρικτών του κινήματος «Make America Great Again».

Αποκομμένος από τα προβλήματα των πολιτών

Μεγάλο μέρος των πολιτών αμφιβάλλει για το αν ο Τραμπ θέτει το συμφέρον τους σε προτεραιότητα. Μόλις το 36% θεωρεί ότι επιλέγει σωστά τις προτεραιότητες, ποσοστό που έχει μειωθεί από το 45% στην αρχή της θητείας του. Το ένα τρίτο των Αμερικανών πιστεύει πλέον ότι νοιάζεται για ανθρώπους σαν κι αυτούς, ενώ μόλις το 37% θεωρεί ότι βάζει το καλό της χώρας πάνω από το προσωπικό του όφελος. Μόλις το 32% πιστεύει ότι έχει συναίσθηση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.

Λιγότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι διαθέτει τη σωματική αντοχή και πνευματική οξύτητα για να υπηρετήσει αποτελεσματικά, και μόνο το 35% νιώθει υπερήφανο που είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αρνητικοί για το έργο του 4 στους 10 – Οι «MAGA» συνεχίζουν να τον στηρίζουν

Η συνολική αποδοχή της προεδρίας του Τραμπ έχει μειωθεί στο 39%, με την κοινή γνώμη να κρίνει αρνητικά σχεδόν κάθε πτυχή του έργου του, έναντι 48% τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Από την άλλη, σε σύγκριση με τον Μπάιντεν, που δυσκολεύτηκε να πείσει τους πολίτες για την οικονομική του πολιτική, ο Τραμπ εξακολουθεί να απολαμβάνει ισχυρή στήριξη από τη βάση του: σχεδόν 9 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εγκρίνουν την απόδοσή του, και η στήριξη μεταξύ των μελών του κινήματος MAGA είναι σχεδόν καθολική.

Αντίθετα, η αποδοχή του Τραμπ μεταξύ των ανεξάρτητων περιορίζεται στο 29% και ουσιαστικά δεν υπάρχει υποστήριξη από τους Δημοκρατικούς. Η θετική γνώμη μειώνεται επίσης σημαντικά στους Λατίνους και στους ενήλικες κάτω των 35 ετών, από 41% στο 30% από την αρχή της θητείας του.

Ανησυχίες για τη δημοκρατία

Παρά το γεγονός ότι η οικονομία θεωρείται η κύρια ανησυχία, η Δημοκρατία αναδεικνύεται ως δεύτερο σημαντικό ζήτημα, και για τους Δημοκρατικούς είναι το πιο κρίσιμο. Περίπου το ένα τέταρτο όσων αποδοκιμάζουν τον Τραμπ δηλώνει ότι αιτία είναι η κατάχρηση της προεδρικής εξουσίας ή η αντιμετώπιση της αμερικανικής δημοκρατίας.

Το 58% θεωρεί ότι έχει υπερβεί σημαντικά τα όρια της προεδρίας και της εκτελεστικής εξουσίας, ποσοστό αυξημένο από 52% στην αρχή της θητείας του. Οι πολίτες πιστεύουν επίσης ότι έχει υπερβεί τα όρια στις προσπάθειες αλλαγής πολιτιστικών θεσμών όπως το Smithsonian και το Kennedy Center (62%), στις περικοπές ομοσπονδιακών προγραμμάτων (57%) και στη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της κυβέρνησης (περίπου 50%).

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