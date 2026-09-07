Καφούνης: Απαραίτητη η παρακολούθηση δεδομένων για το εμπόριο και σε περιφερειακό επίπεδο

Στο περίπτερο της ΕΣΕΕ, κατά τη δεύτερη μέρα λειτουργίας της ΔΕΘ, έλαβαν χώρα θεσμικές συζητήσεις με θέμα την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και το εμπόριο. Ειδικότερα, στην πρώτη θεσμική συζήτηση με θέμα «Τεκμηριωμένες Πολιτικές για το Εμπόριο: Ο ρόλος της έρευνας και των δεδομένων στη χάραξη στρατηγικής για την επιχειρηματικότητα» συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθηγητής κος Κατσής και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κος Καφούνης. Και οι δύο αναφέρθηκαν στη σημασία των αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων τόσο για την τεκμηρίωση των θέσεων φορέων όσο και για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ αναγνωρίστηκε η ανάγκη για εμβάθυνση των στατιστικών στοιχείων σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ εκδήλωσε την προθυμία του για στενότερη συνεργασία της Αρχής με τους κοινωνικούς εταίρους, υπογραμμίζοντας πως «η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν υφίσταται μόνο για την παροχή στατιστικών δεδομένων αλλά οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες τις κοινωνίες και να προσαρμόζεται στις νέες εξελίξεις, δίνοντας αξιόπιστα δεδομένα που ζητάει η κοινωνία και η αγορά, προτείνοντας μάλιστα τη δημιουργία Παρατηρητηρίου εξελίξεων στην αγορά». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας έκανε ειδική μνεία στη σημασία της ενίσχυσης της παραγωγικότητας της οικονομίας ως κρίσιμης παραμέτρου για την αύξηση των μισθών, ενώ τόνισε ότι «η ΕΣΕΕ επιθυμεί να συμβάλει ενεργά και ουσιαστικά στην πρόσκληση της ΕΛΣΤΑΤ για το Παρατηρητήριο, με σκοπό την ταχύτερη αποδέσμευση στατιστικών δεδομένων και την καλύτερη παρακολούθηση των μεταβολών στην αγορά και σε περιφερειακό επίπεδο».

Στη δεύτερη θεσμική συζήτηση με θέμα «Το Εμπόριο και η Επιχειρηματικότητα στη Νέα Εποχή: Προκλήσεις και ευκαιρίες», συμμετείχαν ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και πρώην υπουργός κος Μάρδας και ο επίκουρος καθηγητής του ΠαΜακ κος Σαμαρτζής. Ο κος Μάρδας αναφέρθηκε στο μεγάλο και επίμονο εμπορικό έλλειμμα, παρά την αύξηση των εξαγωγών, στην ανάγκη προσέλκυσης τουριστών υψηλότερου εισοδήματος και στις προκλήσεις που απορρέουν από το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε δε πως «η ελάφρυνση της επιχειρηματικότητας μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να διασαλευτεί η δημοσιονομική σταθερότητα». Από την πλευρά του, ο κος Σαμαρτζής έκανε λόγο για το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και τις δυσκολίες πρόσβασης σε ρευστότητα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ, την ανάγκη καλύτερης προσαρμογής στην ΑΙ εποχή, τη στροφή των νέων στην επιχειρηματικότητα και στις επιπτώσεις του αθέμιτου ανταγωνισμού από τις ασιατικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Φάνηκε μάλιστα πεπεισμένος ότι «η τεχνητή νοημοσύνη αναπόδραστα θα επηρεάσει καταναλωτικά πρότυπα και επιλογές, κυρίως όμως στην κάλυψη τυπικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, όπως οι αγορές ειδών διατροφής, και λιγότερο στην αγορά αγαθών που απαιτούν προσωπική προτίμηση».