Εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το 43% των νέων 18-24 ετών ψήφισε AfD - Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Η CDU λαμβάνει 15 έδρες και η BSW 5 έδρες.

Στις 39 η AfD, από 8 SPD, Πράσινοι και η Die Linke.

Αριθμητικά «βγαίνει» μόνο το σενάριο συνεργασίας AfD και BSW, δύο κομμάτων που έχουν συχνά κοινή ρητορική αλλά και μεγάλες διαφορές. Θεωρητικά άνετη πλειοψηφία θα είχε και ένα σχήμα CDU-AfD, αλλά αυτό θα σήμαινε πτώση του «Τείχους Δημοκρατίας». Για τις δημοκρατικές δυνάμεις η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης είναι μια σοβαρή ήττα και προειδοποίηση ταυτόχρονα. Όλα δείχνουν ότι οι προσπάθειες για σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης θα είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτύχουν, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, εκτιμά ότι οι νέες εκλογές είναι πιθανές. «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρξουν απλώς νέες εκλογές, τότε θα πάρουμε 50 ή 55%», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στην τηλεόραση του ZDF. «Επειδή το μέλλον είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία».

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