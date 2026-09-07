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Εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το 43% των νέων 18-24 ετών ψήφισε AfD - Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης
Ειδήσεις
08:31 - 07 Σεπ 2026

Εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ: Το 43% των νέων 18-24 ετών ψήφισε AfD - Δύσκολος ο σχηματισμός κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Πολιτικοί αναλυτές στη Γερμανία προσπαθούν να εξηγήσουν τη νίκη της AfD στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Το ακροδεξιό κόμμα επικράτησε με άνεση στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, φτάνοντας στο γιγαντιαίο ποσοστό του 44,5% (+23,7%). Για το CDU, που κυβερνούσε στο κρατίδιο από το 2002, το αποτέλεσμα συνιστά μια καταστροφή, καθώς υποχωρεί στο 17,5%, χάνοντας σχεδόν 20 μονάδες (!) συγκριτικά με το 2021. Εντούτοις, η συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης υπό ακροδεξιό πρωθυπουργό στη μεταπολεμική Γερμανία αναμένεται να αποδειχθεί μια πιο σύνθετη εξίσωση.

Η CDU λαμβάνει 15 έδρες και η BSW 5 έδρες.

Στις 39 η AfD, από 8 SPD, Πράσινοι και η Die Linke.

Αριθμητικά «βγαίνει» μόνο το σενάριο συνεργασίας AfD και BSW, δύο κομμάτων που έχουν συχνά κοινή ρητορική αλλά και μεγάλες διαφορές. Θεωρητικά άνετη πλειοψηφία θα είχε και ένα σχήμα CDU-AfD, αλλά αυτό θα σήμαινε πτώση του «Τείχους Δημοκρατίας». Για τις δημοκρατικές δυνάμεις η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης είναι μια σοβαρή ήττα και προειδοποίηση ταυτόχρονα. Όλα δείχνουν ότι οι προσπάθειες για σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης θα είναι εξαιρετικά δύσκολες.

Σε περίπτωση που οι προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτύχουν, ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, εκτιμά ότι οι νέες εκλογές είναι πιθανές. «Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, θα υπάρξουν απλώς νέες εκλογές, τότε θα πάρουμε 50 ή 55%», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στην τηλεόραση του ZDF. «Επειδή το μέλλον είναι η Εναλλακτική για τη Γερμανία».

Τι ψήφισε η νεολαία

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η DW, μόλις 5% των νέων 18-24 ετών ψήφισαν την CDU, ενώ η AfD σε αυτή την ηλικιακή ομάδα συγκέντρωσε 43%. Ακολουθεί η Die Linke με 19% και οι Πράσινοι με 13%, κάτι που είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενο. Το ποσοστό αυτό των Χριστιανοδημοκρατών προκαλεί σειρά σχολίων στον γερμανικό Τύπο, αφού δείχνει το μεγάλο πρόβλημα του κόμματος, αλλά και του καγκελάριου Μερτς να μιλήοσυν με τη νεολαία και προκαλεί φυσικά προβληματισμό για το μέλλον.

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