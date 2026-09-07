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Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ για πολίτες και επιχειρήσεις
Οικονομία
08:22 - 07 Σεπ 2026

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων της ΔΕΘ για πολίτες και επιχειρήσεις

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ έως το 2027 υπολογίζεται το κόστος των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ το ποσό αναμένεται να ανέλθει έως τα 3,5 δισ. ευρώ το 2030.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το πακέτο αξιοποιεί τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία, ενώ η αντιπολίτευση σημειώνει με νόημα πως από το ΥΠΕΘΟ υποστήριζαν πως δεν υπάρχει περιθώριο για μέτρα άνω του 1 δισ. ευρώ και κατηγορούσαν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ πως βασίζονται σε... λεφτόδεντρα.

Οι πολίτες από την άλλη προσπαθούν να καταλάβουν τι τους αφορά και ποιο θα είναι τελικά το όφελος για τους ίδιους.

Ας δούμε τι έχουν να περιμένουν...

Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων

25 Σεπτεμβρίου 2026: Διπλό ενοίκιο σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, αναδρομικά για το φορολογικό έτος 2024.

1 Νοεμβρίου 2026: Έναρξη επιστροφής ΕΦΚ αγροτών στην αντλία με νέο σύστημα.

30 Νοεμβρίου 2026: Επιστροφή ενοικίου και διπλό ενοίκιο για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς για το φορολογικό έτος 2025.

30 Νοεμβρίου 2026: Καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2026: Καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

1 Ιανουαρίου 2027: Μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

1 Ιανουαρίου 2027: Τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

1 Ιανουαρίου 2027: Μείωση κατά 50% των χρεώσεων ΥΚΩ στα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιανουάριος 2027: Έναρξη του «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά» και του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ».

Μέσα Μαρτίου 2027: Έναρξη της εφαρμογής της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία.

1 Απριλίου 2027: Αύξηση του κατώτατου μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, με συμπαράσυρση τριετιών και επιδομάτων.

1 Απριλίου 2027: Μείωση κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Μέσα Μαρτίου – μέσα Ιουλίου 2027: Υποβολή φορολογικών δηλώσεων και εφαρμογή των φορολογικών ελαφρύνσεων συνολικού ύψους 884 εκατ. ευρώ.

30 Νοεμβρίου 2027: Νέα καταβολή της επιστροφής ενοικίου και του διπλού ενοικίου για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

30 Νοεμβρίου 2027: Νέα καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 400 ευρώ σε συνταξιούχους, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες.

Τέλη Δεκεμβρίου 2027: Καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου, με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ και χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

Δεκέμβριος 2027: Πρώτη καταβολή του μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους.

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