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Μαϊάμι: Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους
Ειδήσεις
08:18 - 07 Σεπ 2026

Μαϊάμι: Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους

Reporter.gr Newsroom
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Ένα αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου της Amazon.com βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και προσέκρουσε σε κοντινά οχήματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι πέντε.

Το αεροσκάφος παρέσυρε αρκετά οχήματα και παγίδευσε ανθρώπους στο εσωτερικό τους, οι οποίοι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και Διάσωσης της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Raied «Ray» Jadallah, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων το απόγευμα της Κυριακής. Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις αρχές.

«Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν μια πολύ σύνθετη κατάσταση», δήλωσε ο Jadallah.

Το αεροδρόμιο τέθηκε σε πλήρη αναστολή επίγειας κυκλοφορίας περίπου στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, με όλους τους διαδρόμους προσγείωσης και τους τροχοδρόμους να κλείνουν. Οι πτήσεις από το Μαϊάμι και προς το αεροδρόμιο άρχισαν να πραγματοποιούνται ξανά αργότερα το απόγευμα, με σημαντικές καθυστερήσεις.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές αρχές και τους αρμόδιους αξιωματούχους προκειμένου να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη», δήλωσε στο X η Kelly Nantel, εκπρόσωπος της Amazon. Όπως ανέφερε, το αεροσκάφος της Amazon Air εκτελούνταν από την 21 Air, εταιρεία με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, το επιχειρησιακό κέντρο της οποίας βρίσκεται στο Μαϊάμι.

«Αυτή τη στιγμή, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η ευημερία και η φροντίδα όλων όσοι εμπλέκονται. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε όσους επηρεάστηκαν», δήλωσε η Nantel.

{https://x.com/ONLYinDADE/status/2096734747217076735}

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Η πρόεδρος του NTSB, Jennifer Homendy, θα είναι το μέλος του Συμβουλίου που θα βρίσκεται στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ η υπηρεσία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Μαϊάμι τη Δευτέρα.

Το αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου Boeing 767-300 είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), η οποία πρόσθεσε ότι θα διερευνήσει επίσης το περιστατικό.

Το αεροσκάφος της Amazon Air προσγειώθηκε στο Μαϊάμι δύο ώρες και 11 λεπτά αργότερα, στις 1:53 μ.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το Flightradar24. Τα δημοσίως διαθέσιμα δεδομένα πτήσης έδειξαν ότι η ταχύτητα του Boeing 767 ήταν 112 κόμβοι — περίπου 129 μίλια την ώρα (208 χλμ./ώρα) — όταν βγήκε από το χρησιμοποιήσιμο τμήμα του διαδρόμου, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων.

«Εάν ταξιδεύετε μέσω της περιοχής, παρακαλούμε να αναμένετε σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις», δήλωσε στο X ο υπουργός Μεταφορών Sean Duffy.

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