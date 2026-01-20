Λονδίνο: «Πράσινο φως» στη κινεζική υπερ-πρεσβεία παρά τις έντονες αντιδράσεις των ΗΠΑ

Σε μια απόφαση που αναμένεται να προκαλέσει έντονους τριγμούς στις διατλαντικές σχέσεις, η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου τα σχέδια της Κίνας για την κατασκευή μιας «υπερ-πρεσβείας» στο Λονδίνο, στον ιστορικό χώρο του παλαιού βασιλικού νομισματοκοπείου.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης κινεζικής διπλωματικής εγκατάστασης στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες ανησυχίες στην Ουάσιγκτον, με την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ να εκφράζει φόβους ότι το έργο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «κέντρο κατασκοπείας», θέτοντας ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς η απόφαση κινδυνεύει να επιδεινώσει περαιτέρω τις σχέσεις του Λονδίνου με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιτεθεί δημοσίως στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για τη συμφωνία παραχώρησης των Νήσων Τσάγκος, χαρακτηρίζοντάς τη μέσω του Truth Social ως πράξη «μεγάλης ηλιθιότητας».

Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου, η κυβέρνηση Τραμπ είχε διαμηνύσει από νωρίς ότι είναι «βαθύτατα ανήσυχη» για την κινεζική πρεσβεία. Σε επαφές με Βρετανούς υπουργούς, Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν για κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια υποθαλάσσιων και επίγειων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το εργοτάξιο. Τον Αύγουστο του 2024, ανώτερο στέλεχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ συναντήθηκε με αξιωματούχους του βρετανικού ΥΠΕΞ, ζητώντας διευκρινίσεις για τις κατασκευαστικές προβλέψεις και τις αναφορές περί ύπαρξης «μυστικών δωματίων».

Οι επικριτές του σχεδίου εκφράζουν φόβους ότι η νέα πρεσβεία θα εξελιχθεί σε κόμβο κινεζικής κατασκοπείας στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας. Δημοσιεύματα της εφημερίδας Telegraph αποκάλυψαν αρχιτεκτονικά σχέδια που προβλέπουν τη δημιουργία κρυφού χώρου στο υπόγειο, καθώς και την ύπαρξη 208 υπόγειων δωματίων, χωρίς σαφή περιγραφή της χρήσης τους. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί η γειτνίαση με καλώδια οπτικών ινών που μεταφέρουν κρίσιμα οικονομικά δεδομένα από το Σίτι του Λονδίνου.

Η υπόθεση της κινεζικής πρεσβείας έχει μακρύ ιστορικό. Η αρχική αίτηση κατατέθηκε το 2018, αλλά συνάντησε σημαντικά εμπόδια και απορρίφθηκε από το τοπικό συμβούλιο του Tower Hamlets. Το 2024, ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ ανέλαβε προσωπικά τη διαχείριση του θέματος σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Λονδίνο βρέθηκε υπό την απειλή κινεζικών αντιποίνων, καθώς το Πεκίνο είχε προειδοποιήσει ότι θα παρεμπόδιζε την ανακαίνιση της βρετανικής πρεσβείας στην Κίνα, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος στο Λονδίνο.

Η αντιπολίτευση αντέδρασε σφοδρά. Ο σκιώδης υπουργός Στέγασης Τζέιμς Κλέβερλι χαρακτήρισε την απόφαση «επονείδιστη πράξη δειλίας», κατηγορώντας τον Στάρμερ ότι θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια για να ικανοποιήσει το Πεκίνο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η σκιώδης υπουργός Εξωτερικών Πρίτι Πατέλ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός παρέδωσε στον Σι Τζινπίνγκ «ένα κολοσσιαίο κέντρο κατασκοπείας», υπονομεύοντας τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Την ανησυχία της εξέφρασε και η Βαρόνη Κένεντι, συμπρόεδρος της διακομματικής κοινοβουλευτικής συμμαχίας για την Κίνα, επισημαίνοντας ότι είναι επικίνδυνο να γίνονται τέτοιες παραχωρήσεις χωρίς αμοιβαιότητα, τη στιγμή που Βρετανοί πολίτες, όπως ο Τζίμι Λάι, εξακολουθούν να κρατούνται φυλακισμένοι.

Στο αναλυτικό έγγραφο 240 σελίδων που δημοσίευσε το υπουργείο Στέγασης, διευκρινίζεται ότι ο Στιβ Ριντ δεν έλαβε υπόψη «ηθικούς ή πολιτισμικούς παράγοντες», αλλά επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Το κείμενο σημειώνει ότι, εφόσον οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας δεν υπέβαλαν επίσημη ένσταση για τα καλώδια τηλεπικοινωνιών, το θέμα δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης της αίτησης. Παράλληλα, τονίζεται ότι τυχόν παράνομες δραστηριότητες θα αντιμετωπιστούν βάσει της Σύμβασης της Βιέννης και όχι μέσω της πολεοδομικής διαδικασίας.

Η κυβερνητική απόφαση θεωρείται τελεσίδικη, εκτός εάν ανατραπεί δικαστικά. Ομάδες κατοίκων και ακτιβιστών, με επικεφαλής τον κορυφαίο νομικό Λόρδο Μπάνερ, προετοιμάζουν ήδη προσφυγή στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο — μια διαδικασία που εκτιμάται ότι μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.