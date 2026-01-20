Τουρκία – Chevron: Σχεδιάζουν κοινές έρευνες υδρογονανθράκων σε Μαύρη Θάλασσα και Μεσόγειο

Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Τουρκίας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον αμερικανικό κολοσσό Chevron για πιθανή συνεργασία σε έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο με γνώση των συνομιλιών, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg, υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Turkish Petroleum Corp (TPAO) εξετάζει το ενδεχόμενο κοινής δράσης με την Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρητικές εργασίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της ενεργειακής της παρουσίας.

Η ενδεχόμενη συμφωνία εντάσσεται στις προσπάθειες της Άγκυρας να αυξήσει την εγχώρια και διεθνή παραγωγή υδρογονανθράκων και έρχεται σε μια περίοδο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας. Ακολουθεί, μάλιστα, την πρόσφατη συνεργασία της TPAO με την Exxon Mobil για έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας δεν ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού, ενώ δεν κατέστη δυνατή και η επικοινωνία με την TPAO, σύμφωνα με το Bloomberg.

Από την πλευρά της Chevron, εκπρόσωπος της εταιρείας περιορίστηκε να δηλώσει ότι ο όμιλος διαθέτει ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων παγκοσμίως και συνεχίζει να αξιολογεί νέες ευκαιρίες. «Βάσει της εταιρικής μας πολιτικής, δεν σχολιάζουμε εμπορικές συζητήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια ακριβώς έργα ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο της συνεργασίας. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη σε περιοχές όπως η Μαύρη Θάλασσα, το Ιράκ, η Ρωσία και η Σομαλία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, περιοχή όπου η Chevron έχει παρουσία σε κοιτάσματα εντός ισραηλινών και κυπριακών θαλάσσιων ζωνών.

Τα τελευταία χρόνια, η τουρκική κυβέρνηση έχει θέσει ως βασικό στόχο τη μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επενδύοντας στην αύξηση της εγχώριας παραγωγής και στη διεθνή επέκταση της TPAO.

Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρεία έχει ενισχύσει τον στόλο υπεράκτιων ερευνητικών και γεωτρητικών σκαφών, ενώ πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για άντληση κεφαλαίων ύψους έως 4 δισ. δολαρίων μέσω της πρώτης της έκδοσης ισλαμικού χρέους (sukuk).