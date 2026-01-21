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Ντάιμον: Οικονομική καταστροφή το πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών
Ειδήσεις
16:23 - 21 Ιαν 2026

Ντάιμον: Οικονομική καταστροφή το πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών

Reporter.gr Newsroom
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Οικονομική καταστροφή θα ήταν, σύμφωνα με τον CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, το πλαφόν του 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών που προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ. Προσέθεσε, ωστόσο, ότι η τράπεζα θα επιβίωνε από τον ενδεχόμενο αντίκτυπο.  

«Θα αφαιρούσε την πρόσβαση σε πίστωση από το 80% των Αμερικανών, και αυτή είναι η εφεδρική τους πίστωση», δήλωσε ο επί μακρόν επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα να επιβληθεί το πλαφόν, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοζόταν το σχέδιο, ενώ αναλυτές της Wall Street δήλωσαν ότι μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε την ψήφιση νομοθεσίας και έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί.

Φορείς του τραπεζικού κλάδου έχουν αντιδράσει έντονα στην πρόταση, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσει την πρόσβαση των απλών καταναλωτών στην πίστωση.

«Αυτοί που θα κλαίνε περισσότερο δεν θα είναι οι εταιρείες πιστωτικών καρτών· θα είναι τα εστιατόρια, οι λιανέμποροι, οι ταξιδιωτικές εταιρείες, τα σχολεία, οι δήμοι», είπε ο Ντάιμον.

Ο Τραμπ πρότεινε το μέτρο μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί, αιφνιδιάζοντας τον κλάδο και προκαλώντας πτώση στις τραπεζικές μετοχές.

«Οι άνθρωποι θα χάνουν τις πληρωμές για το νερό τους και άλλες πληρωμές», είπε ο Ντάιμον.

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