Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Με την ακρίβεια να παραμένει από τα δυσκολότερα «μέτωπα» που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.

Για το αποτέλεσμα της σύσκεψης θα γίνουν δηλώσεις στις 14:00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.

Όπως έγραφε νωρίτερα το «R», η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τη λήξη του μέτρου που επιβάλλει ανώτατο περιθώριο μικτού κέρδους στις επιχειρήσεις, δίχως να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν το πλαφόν στα είδη σούπερ μάρκετ θα παραταθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της κυβέρνησης μία εθελοντική συμφωνία για βασικά προϊόντα.

Με βάση πληροφορίες του «R», το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι, εφόσον το πλαφόν καταργηθεί από την 1η Ιουλίου, να αντικατασταθεί από μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Κυβερνητικές πηγές, παράλληλα, αναφέρουν ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί λίστα προϊόντων καθημερινής κατανάλωσης, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος του έτους. Υπό αυτό το πρίσμα, η σημερινή σύσκεψη θεωρείται καθοριστική τόσο για το μέλλον του πλαφόν όσο και για τη νέα στρατηγική συγκράτησης των ανατιμήσεων.

Σημειώνεται πως σήμερα το μέτρο εφαρμόζεται σε περίπου 60 κατηγορίες τροφίμων και λοιπών ειδών σούπερ μάρκετ, απαγορεύοντας στις επιχειρήσεις να διαμορφώνουν υψηλότερο μικτό περιθώριο κέρδους από εκείνο που ίσχυε κατά μέσο όρο το 2025.