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Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις
Οικονομία
15:15 - 29 Ιουν 2026

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιρειών, το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου, μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επεσήμανε τη δέσμευση των εταιρειών για διατήρηση των μειωμένων τιμών στα 2.000 προϊόντα το επόμενο δίμηνο.

Όπως έγραφε νωρίτερα το «R», στόχος της κυβέρνησης ήταν το πλαφόν να αντικατασταθεί μετά τη λήξη του από μία συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αγοράς για μειώσεις τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι της αγοράς είχαν ταχθεί κατά της παράτασης του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσω διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

Έτσι, κατά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό προέκυψε η συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη διατήρηση των σημερινών μειωμένων τιμών και την προετοιμασία νέου κύκλου μειώσεων από τον Σεπτέμβριο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ιωάννης Γιώτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας Γιάννης Μασούτης και ο Γενικός Διευθυντής της Ενωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας κ. Απόστολος Πεταλάς.

Προτεραιότητα η μείωση του κόστους ζωής

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στη μείωση του κόστους ζωής, ενώ μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ συμφωνήθηκε να διατηρηθούν σταθερές οι τιμές για το καλοκαιρινό δίμηνο, χωρίς νέες αυξήσεις, ενώ οι μειώσεις που είχαν εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, λόγω του πλαφόν θα παραμείνουν σε ισχύ.

Παράλληλα, προετοιμάζεται νέα «εθνική κοινωνική συμφωνία» που από τον Σεπτέμβριο θα στοχεύει σε περαιτέρω μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε:

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες.

Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσεις τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση.

Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2000 κωδικούς.

Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djlhy2sp4b1l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 15:31
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