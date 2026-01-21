Τραμπ στο Νταβός: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία στη Γροιλανδία - Μπορείτε να πείτε «όχι», αλλά θα το θυμόμαστε

Με απολογισμό του πρώτου έτους της θητείας του ξεκίνησε την ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι όλοι οι τομείς βρίσκονται σε ανάπτυξη, με τις επενδύσεις και την οικονομία να «καλπάζουν», τα σύνορα να είναι ασφαλή και την «δική του» Αμερική να επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ

Για την Ευρώπη, από την άλλη, δεν επεφύλασσε εξίσου θερμά σχόλια, καθώς τόνισε ότι παρότι την αγαπά και θα ήθελε να τα πηγαίνει καλά, διαπιστώνει πως οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση.

«Δεν θέλω να προσβάλω κανέναν», συνέχισε ο Τραμπ, λέγοντας ότι φίλοι του που επιστρέφουν στις ΗΠΑ από διάφορα μέρη της Ευρώπης «του λένε ότι δεν την αναγνωρίζουν».

Καταλόγισε, δε, στη Γηραιά Ήπειρο ότι δεν καταπολεμά την «ανεξέλεγκτη και μαζική μετανάστευση» και πως καταγράφει «ρεκόρ δημοσιονομικών και εμπορικών ελλειμμάτων».

Ο «sleepy» Μπάιντεν ξανά στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Τραμπ και στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, καθώς σε περισσότερα από ένα σημεία της μακροσκελούς ομιλίας του, τον κατηγόρησε για την κατάσταση στην οποία βρήκε τις ΗΠΑ και για όσα – κατά τον ίδιο – είχε προκαλέσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε όλους σχεδόν τους τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε και πάλι ότι ο ίδιος επιτυγχάνει την πιο αξιοσημείωτη μεταμόρφωση στην ιστορία των ΗΠΑ και υποσχέθηκε ότι η ανάπτυξη που θα έρθει δεν θα συγκρίνεται με κανένα επίτευγμα του παρελθόντος.

«Μέσα σε έναν χρόνο, η δική μας πολιτική – παρά τα όσα προέβλεπαν οι “ειδικοί” – έχει παράξει ανάπτυξη χωρίς κόστος που η χώρα δεν έχει δει τα τελευταία 100 τουλάχιστον χρόνια», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η οικονομία των ΗΠΑ ανθεί» και «ο πληθωρισμός έχει νικηθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε εξίσου επιτιμητικό τόνο και στον «πολύ αργό» πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, προαναγγέλλοντας ότι πολύ σύντομα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα έχει νέο πρόεδρο, ο οποίος «θα κάνει πολύ καλή δουλειά».

«Όταν οι ΗΠΑ ανεβαίνουν σας παίρνουν όλους μαζί τους...», σημείωσε σε μία ακόμη χαρακτηριστική αποστροφή του, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του πετρελαίου της Βενεζουέλας και στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας, στην οποία – όπως είπε – οι ΗΠΑ μπαίνουν δυναμικά, παρά τις αρχικές του αμφιβολίες για ζητήματα ασφαλείας.

Εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία στον Β’ Π.Π.

Στη Γροιλανδία, αλλά και το ΝΑΤΟ αναφέρθηκε μετά από αρκετή ώρα ο Τραμπ, αφού πρώτα σημείωσε: «Είχα σκοπό να μην αναφερθώ στην ομιλία μου στη Γροιλανδία, αλλά νομίζω ότι θα είχα δεχτεί πολύ σκληρή κριτική».

Διαβεβαίωσε πως τρέφει «τεράστιο σεβασμό» για τον λαό της Δανίας και της Γροιλανδίας και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ήταν που έσωσαν «αυτό το υπέροχο μεγάλο κομμάτι πάγου» στον Β’ Π.Π., αφού «η Δανία δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό».

«Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μάλλον ως ηλίθιοι επιστρέψαμε την Γροιλανδία στη Δανία. Και σήμερα είναι οι ίδιοι αγνώμονες που δεν θα μας επιτρέπουν να είμαστε εκεί...» σημείωσε ακόμη και προσέθεσε:

«Η Γροιλανδία αυτή η τεράστια σχεδόν ακατοίκητη και ανεκμετάλλευτη έκταση είναι εδώ και χρόνια ανυπεράσπιστη απέναντι στην Κίνα και την Ρωσία».

«Δεν θέλουμε την Γροιλανδία για τις σπάνιες γαίες. Δεν υπάρχουν εκεί σπάνιες γαίες. Μόνο για την Παγκόσμια Ασφάλεια στο Βόρειο ημισφαίριο, για την δική μας [εθνική] ασφάλεια αλλά και για την δυτική ασφάλεια συνολικά. Το 2019 η Δανία είχε δηλώσει πως θα δώσει σημαντικά κεφάλαια για την άμυνα. Έχει δώσει μόλις το 1%» τόνισε ο Τραμπ.

Δεν θα χρησιμοποιήσω βία - Μπορείτε να πείτε «όχι», αλλά θα το θυμόμαστε

«Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία» είπε ακόμη ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Επιδιώκω όμως άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας και «θα σας παρουσιάσουμε περισσότερα για αυτό το θέμα σύντομα».

«Αυτό που θέλουμε είναι μια χώρα που λέγεται Γροιλανδία, τον τίτλο, τα δικαιώματα και την ιδιοκτησία της», συνέχισε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν «αυτό το τεράστιο κομμάτι πάγου» για την εθνική τους ασφάλεια και για «να κτίσουμε εκεί τον δικό μας λαμπρό θόλο».

«Το μόνο που ζητάμε από την Δανία είναι αυτό το κομμάτι γης στο οποίο θα χτίσουμε τον πυρήνα του Golden Dome. Εμείς χτίσαμε και το Iron Dome στο Ισραήλ και έχω πει δεκάδες φορές στον "Μπίμπι" σταμάτα να παίρνεις τα εύσημα για κάτι που εμείς με δική μας τεχνολογία φτιάξαμε!», σημείωσε ακόμη.

Απευθυνόμενος, δε, στους Ευρωπαίους ηγέτες είπε: Μπορείτε να πείτε ναι, και θα το εκτιμούσαμε πολύ, μπορείτε να πείτε και όχι και θα το θυμόμαστε».

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Επανέλαβε, δε, ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να αγοράσουν τη Γροιλανδία εδώ και δύο αιώνες, ενώ σημείωσε και πάλι ότι στόχος είναι οι ΗΠΑ «να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν και να την κάνουν έτσι ώστε να είναι καλή για την Ευρώπη και ασφαλής για την Ευρώπη, και καλή για εμάς».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσουμε εκ νέου την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη κατά τη διάρκεια της ιστορίας μας, όπως έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό», είπε.

Χωρίς εμένα δεν θα είχατε ΝΑΤΟ

«Δεν απειλούμε το ΝΑΤΟ επιχειρούμε να δώσουμε νέα δυναμική στο ΝΑΤΟ μέσω της Γροιλανδίας», συνέχισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας επίσης ότι ο ίδιος έχει κάνει «περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο Πρόεδρο για να υπάρξει και να συνεχίσει να υπάρχει ΝΑΤΟ».

«Χωρίς εμένα και όσα έκανα το 2019 δεν θα είχατε ΝΑΤΟ», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε, δε, να επαινέσει τον γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, λέγοντας ότι είναι εξαιρετικός, αλλά συνέχισε να βάλει κατά του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας οτι δεν έχει κάνει ποτέ τίποτε για τις ΗΠΑ.

Παρόμοια πυρά εξαπέλυσε σε άλλο σημείο της ομιλίας του και προς την Ευρώπη στο συνολό της, ενώ μεταφέροντας μία συζήτηση που είχε με τον Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με τους δασμούς εις βάρος της Γαλλίας, ανέφερε πως του είχε πει ότι θα αναγκαστεί να δεχτεί τους δασμούς επειδή «τόσα χρόνια μας πηδάτε».

«Θα έπρεπε να πληρώνουμε το χαμηλότερο επιτόκιο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, γιατί χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε η χώρα σας...» τόνισε στο ίδιο μήκος κύματος και συμπλήρωσε:

«Όλοι σας μας έχετε διαχρονικά εκμεταλλευτεί. Χωρίς εμάς όμως δεν υπάρχει οικονομία, ανάπτυξη και πλούτος. Χωρίς εμάς οι περισσότερες χώρες του κόσμου δεν θα υπήρχαν. Χωρίς τον δικό μας στρατό σκεφτείτε που θα βρισκόσασταν».

Μπηχτές στον Μακρόν για τα γυαλιά ηλίου

Δεν παρέλειψε, δε, να διασύρει τον Γάλλο προέδρο, αφήνοντας υποννοούμενα για τα γυαλιά ηλίου που φορά τις τελευταίες ημέρες, καθώς - σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους - έχει υποστεί ρήξη αιμοφόρου αγγείου στο μάτι του.

«Τον είδα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;» είπε ο Τραμπ, προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.



{https://x.com/Breaking911/status/2013988612514144463}

Ο Κανάδας ζει χάρη στις ΗΠΑ - Θα έπρεπε να είστε ευγνώμονες, αλλά δεν είστε

Σε άλλο σημείο, δε, ανέφερε ότι και ο Καναδάς ζει χάρη στις ΗΠΑ. «Ο Καναδάς παίρνει πολλά δωρεάν από εμάς» είπε και προσέθεσε: «Παρεμπιπτόντως, θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας χθες. Δεν ήταν και πολύ ευγνώμων. Θα έπρεπε να μας είναι ευγνώμονες, ο Καναδάς. Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να το θυμάστε αυτό την επόμενη φορά που θα κάνετε δηλώσεις».

Δύσκολες οι συνομιλίες για τους δασμούς με τους Ελβετούς

Ο Τραμπ περιέγραψε ως δύσκολες τις εμπορικές συνομιλίες που είχε με Ελβετούς ηγέτες σχετικά με τους δασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ελβετία, έπειτα από πιέσεις ελβετικών εταιρειών, μεταξύ των οποίων και η Rolex.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η μείωση δεν αποκλείει νέα αύξηση: «Τους μείωσα γιατί δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους. Τους κατεβάσαμε σε χαμηλότερο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αυξηθούν», είπε απευθυνόμενος σε ηγέτες και επιχειρηματίες στο Νταβός.

Η Ευρώπη πρέπει να τρέξει για την Ουκρανία

Όσο για την Ουκρανία, τόνισε ότι η Ευρώπη «πρέπει να τρέξει» και όχι οι ΗΠΑ, αφού «μας χωρίζει ένας μεγάλος υπέροχος Ωκεανός».

«Ο Πούτιν θέλει να κάνει συμφωνία θέλει και ο Ζελένσκι τον οποίο θα συναντήσω εδώ σήμερα. Βοηθώ την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ για να τελειώσει ο πόλεμος αυτός. Αυτό που ζητάω εγώ, είναι ένα κομμάτι πάγου. Για την Παγκόσμια Ειρήνη είναι ένα πολύ μικρό αίτημα σχετικά με όσα όσα έχουμε κάνει για όλους εσάς», είπε ο Τραμπ, επανερχόμενος έμμεσα στο θέμα της Γροιλαδίας.

«Είναι ένας φρικτός πόλεμος. Είναι ο χειρότερος από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν συνεχιστεί, θα ξεπεράσει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί, πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό» προσέθεσε.

Υπάρχουν ανεμόμυλοι σε όλη την Ευρώπη και είναι αποτυχημένοι

Δεν απέφυγε να ασκήσει κριτική και στη Γερμανία – κι ειδικότερα στον Όλαφ Σολτς – επικρίνοντας την ενεργειακή της πολιτική, ισχυριζόμενος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έλαβε λανθασμένες αποφάσεις.

«Η Γερμανία παράγει σήμερα 22% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι το 2017. Και αυτό δεν είναι λάθος του σημερινού καγκελαρίου», είπε. «Αυτός επιλύει το πρόβλημα. Θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Αλλά αυτό που έκαναν πριν από την άφιξή του, υποθέτω ότι είναι ο λόγος για τον οποίο έφτασε εκεί. Και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι 64% υψηλότερες.

«Υπάρχουν ανεμόμυλοι σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν ανεμόμυλοι παντού, και είναι αποτυχημένοι», σημείωσε.

Το λάθος για τις ανεμογεννήτριες της Κίνας

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα κατασκευάζει πολλές ανεμογεννήτριες, αλλά ότι «δεν έχει καταφέρει να βρει αιολικά πάρκα στην Κίνα».

Ωστόσο, όπως σημείωσε το BBC, η δήλωση αυτή δεν ισχύει, αφού ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα στον κόσμο βρίσκεται στο Γκανσού της Κίνας. Σύμφωνα με στοιχεία του Our World in Data, η Κίνα παράγει περισσότερη αιολική ενέργεια από κάθε άλλη χώρα. Το 2024 παρήγαγε 997 τεραβατώρες από αιολικά, υπερδιπλάσιες από τις ΗΠΑ, που βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 452 τεραβατώρες.

Ο Τραμπ κατέβηκε από το βήμα μετά από 1 ώρα και 12 λεπτά

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την εκτενή ομιλία του λέγοντας: «Οι ΗΠΑ επέστρεψαν, μεγαλύτερες και ισχυρότερες από ποτέ» και «θα σας δω τριγύρω». Μέρος του ακροατηρίου σηκώθηκε για να χειροκροτήσει, ωστόσο η αντίδραση δεν έμοιαζε τόσο θερμή όσο εκείνη που είχε προκαλέσει την προηγούμενη ημέρα η ομιλία του Μαρκ Κάρνεϊ για τη ρήξη που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.