ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης για την άνοδο της Ακροδεξιάς: Η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις
Πολιτική
23:10 - 15 Σεπ 2026

Πιερρακάκης για την άνοδο της Ακροδεξιάς: Η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σαφές μήνυμα απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς και του λαϊκισμού έστειλε από το Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, συνδέοντας την πολιτική απάντηση στις νέες προκλήσεις με την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών θεσμών, τις μεταρρυθμίσεις και τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, κλήθηκε να σχολιάσει την ενίσχυση του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία, ένα κόμμα που τάσσεται μεταξύ άλλων υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ως Πρόεδρος του Eurogroup δεν μπορεί να σχολιάζει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε κράτη-μέλη, υπογράμμισε ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πολιτικός τη σημασία της ισχυρής Ευρώπης και της ισχυρής Γερμανίας.

«Όσο η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό είναι τα αποτελέσματα»

Με φόντο την πολιτική ενίσχυση της Ακροδεξιάς, ο Πρόεδρος του Eurogroup έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι δημοκρατικές κυβερνήσεις να αποδεικνύουν στην πράξη ότι μπορούν να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η καλύτερη απάντηση, γενικότερα, στον λαϊκισμό – νομίζω το μάθαμε κι εμείς αυτό πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα – η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα αποτελέσματα, είναι το να βλέπουν ότι η Δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό», τόνισε.

Ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε, παράλληλα, αισιόδοξος ότι και η Γερμανία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόκληση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη η Ευρώπη να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα και να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή οικονομία

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη έγιναν μετά από σειρά επαφών που είχε στο Βερολίνο με κορυφαίους αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στις συναντήσεις τέθηκαν επί τάπητος οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, καθώς και οι αλλαγές που απαιτούνται στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στις συζητήσεις περιλαμβάνεται επίσης το ψηφιακό ευρώ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το ελληνικό παράδειγμα και το στοίχημα της Ευρώπης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η δημοσιονομική αξιοπιστία, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις, μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτή η λογική να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση. «Ο στόχος είναι να μετατρέψει [η Ευρώπη] την οικονομική της δύναμη, το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ», τόνισε, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 22:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω
Οικονομία

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ
Ειδήσεις

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη και περισσότερη χρηματοδότηση
Οικονομία

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη και περισσότερη χρηματοδότηση

ΕΚΤ: Σχεδόν €10 τρισ. «παρκαρισμένα» σε καταθέσεις – Γιατί οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν τις επενδύσεις
Ειδήσεις

ΕΚΤ: Σχεδόν €10 τρισ. «παρκαρισμένα» σε καταθέσεις – Γιατί οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν τις επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:45

Τράπεζα της Γαλλίας: Στο 0,4% «βουλιάζει» η ανάπτυξη το 2026 – Νέο πλήγμα από την ενεργειακή κρίση

Οικονομία
15/09/2026 - 23:14

Χαρδούβελης: Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 23:13

Wall Street: «Σφυροκόπημα» από πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων – Το 10ετές σε υψηλό 19 ετών

Πολιτική
15/09/2026 - 23:10

Πιερρακάκης για την άνοδο της Ακροδεξιάς: Η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:05

Κρίση στο στρατόπεδο Τραμπ: Ρεπουμπλικάνος ζητά παραπομπή Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:01

Θάνατος Μαζωνάκη: Οκτάωρη απολογία της γιατρού στον ανακριτή – «Όλα έγιναν νόμιμα»

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:00

Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:55

Κογκρέσο: $38 δισ. έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – $3 δισ. επιπλέον κάθε μήνα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:44

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για την προσθήκη του ονόματός του στο Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:30

Saudi Aramco: Ακυρώσεις φορτίων αργού προς Ευρώπη – Νέα απειλή για την ενεργειακή αγορά

Οικονομία
15/09/2026 - 22:18

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω

Αναλύσεις
15/09/2026 - 22:16

Πάνω από έξι φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:15

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ

Υγεία
15/09/2026 - 22:00

Πόση πρωτεΐνη μπορεί πραγματικά να απορροφήσει ο οργανισμός σε ένα γεύμα;

Πολιτική
15/09/2026 - 21:45

Μητσοτάκης: Δεν χάθηκε ούτε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης – €350 εκατ. στον πολιτισμό

Οικονομία
15/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Magazino
15/09/2026 - 21:00

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό

Πολιτική
15/09/2026 - 20:59

Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
15/09/2026 - 20:15

«Βουτιά» 30ετίας παγκοσμίως για τη δημοκρατία: Σε ιστορικό χαμηλό κράτος δικαίου και ελευθερίες

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 20:06

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη +22% - Ρευστότητα €2,2 δισ. - Μηδενικός καθαρός δανεισμός Μητρικής

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: «Τριπλό χτύπημα» από πετρέλαιο, Μέση Ανατολή και Fed – Σε χαμηλά μηνών οι δείκτες

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:45

Σαουδική Αραβία: Αναστολή φορτώσεων αργού στο Γιανμπού – Νέα άνοδος για το Brent

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:20

«Καμπανάκι» στην ΕΚΤ για Λαγκάρντ: Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την αποχώρηση της απειλεί την εμπιστοσύνη

Εμπορεύματα
15/09/2026 - 19:12

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:00

Προκλητικός Τσελίκ: Η διπλωματία δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας – Γνωρίζουμε την ισχύ μας στο πεδίο

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:48

Star Bulk: Υπερκάλυψη 6 φορές στη δημόσια προσφορά – Άντλησε €107,8 εκατ. με τιμή €24,50/μετοχή

Ειδήσεις
15/09/2026 - 18:36

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκεχειρία

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:33

Moda Bagno: Επένδυση €3,9 εκατ. για το 75% της Estia

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:27

Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο

Πολιτική
15/09/2026 - 18:20

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ