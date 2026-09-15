Πιερρακάκης για την άνοδο της Ακροδεξιάς: Η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις

Σαφές μήνυμα απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς και του λαϊκισμού έστειλε από το Βερολίνο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, συνδέοντας την πολιτική απάντηση στις νέες προκλήσεις με την αποτελεσματικότητα των δημοκρατικών θεσμών, τις μεταρρυθμίσεις και τα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, κλήθηκε να σχολιάσει την ενίσχυση του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία, ένα κόμμα που τάσσεται μεταξύ άλλων υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ως Πρόεδρος του Eurogroup δεν μπορεί να σχολιάζει τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε κράτη-μέλη, υπογράμμισε ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και πολιτικός τη σημασία της ισχυρής Ευρώπης και της ισχυρής Γερμανίας.

«Όσο η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό είναι τα αποτελέσματα»

Με φόντο την πολιτική ενίσχυση της Ακροδεξιάς, ο Πρόεδρος του Eurogroup έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι δημοκρατικές κυβερνήσεις να αποδεικνύουν στην πράξη ότι μπορούν να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

«Η καλύτερη απάντηση, γενικότερα, στον λαϊκισμό – νομίζω το μάθαμε κι εμείς αυτό πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα – η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα αποτελέσματα, είναι το να βλέπουν ότι η Δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό», τόνισε.

Ο κ. Πιερρακάκης εμφανίστηκε, παράλληλα, αισιόδοξος ότι και η Γερμανία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη πρόκληση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη η Ευρώπη να παράγει χειροπιαστά αποτελέσματα και να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στο Βερολίνο για την ευρωπαϊκή οικονομία

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερρακάκη έγιναν μετά από σειρά επαφών που είχε στο Βερολίνο με κορυφαίους αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Στις συναντήσεις τέθηκαν επί τάπητος οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, καθώς και οι αλλαγές που απαιτούνται στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στις συζητήσεις περιλαμβάνεται επίσης το ψηφιακό ευρώ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε στις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές περιβάλλον, αλλά και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το ελληνικό παράδειγμα και το στοίχημα της Ευρώπης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η δημοσιονομική αξιοπιστία, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις, μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αυτή η λογική να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση. «Ο στόχος είναι να μετατρέψει [η Ευρώπη] την οικονομική της δύναμη, το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ», τόνισε, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη ημέρα.