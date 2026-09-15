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Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκεχειρία
Ειδήσεις
18:36 - 15 Σεπ 2026

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αεροπορικά πλήγματα η μία εναντίον υποδομών της άλλης, παρά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία «συνεχίζει να επιτίθεται στον ενεργειακό μας τομέα, στις βασικές υποδομές εφοδιασμού και στις κρίσιμες υποδομές», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο, καθώς και άγνωστες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου της Σιζράν στη νότια Ρωσία, καθώς και μια εγκατάσταση παραγωγής drones.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι εφαρμόζονταν μερικές διακοπές ηλεκτροδότησης σε πέντε περιοχές, εξαιτίας διαφόρων ρωσικών επιθέσεων.

Η Ουκρανία έχει εδώ και καιρό δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία σταματούσε τη δική της αεροπορική εκστρατεία βομβαρδισμών, η οποία τον περασμένο χειμώνα προκάλεσε διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε πόλεις σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις εκστρατείες τους τις τελευταίες εβδομάδες. Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις αδυνατούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από ελάχιστες προόδους στην πρώτη γραμμή του μετώπου, η Μόσχα έχει στραφεί σε επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία με drones και πυραύλους, μεταξύ άλλων εναντίον τρένων και πρατηρίων καυσίμων. Δυτικοί διπλωμάτες ανησυχούν ότι η Ρωσία επιδιώκει να προκαλέσει μια σοβαρή κρίση ηλεκτροδότησης και θέρμανσης στην Ουκρανία αυτόν τον χειμώνα, καθώς ο πόλεμος οδεύει προς τον έκτο χρόνο του.

Ο Τραμπ, υπό την πίεση της αύξησης των τιμών των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είπαν στον Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να σταματήσει να πλήττει τα καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα», δήλωσε ο Τραμπ την Κυριακή. «Πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει τα καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία. Ας επιτίθεται σε στόχους, αλλά όχι στα καύσιμα ντίζελ, γιατί προκαλεί έλλειψη ντίζελ».

Τη Δευτέρα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών στόχων.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι έδωσε μια πιο συγκρατημένη εκτίμηση, λέγοντας ότι η χώρα του είχε ζητήσει από τους συμμάχους της να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό της καταστροφής κρίσιμων υποδομών και ότι η Ουκρανία θα σταματούσε τις δικές της επιθέσεις εφόσον επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία.

«Τα τρόφιμα, η ενέργεια και άλλα βασικά αγαθά που στηρίζουν τη ζωή πρέπει να προστατεύονται, και οι ρωσικές επιθέσεις στρέφονται κυρίως εναντίον τους. Κάθε μέρα στοχοποιούνται ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμενικές υποδομές, υποδομές εφοδιασμού, ακόμη και αποθήκες όπου φυλάσσονται τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Η Ουκρανία δεν έχει πειστεί ότι η Ρωσία είναι πρόθυμη να τηρήσει οποιαδήποτε συμφωνία».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη διακοπή των επιθέσεων, και όχι μια βραχύβια συμφωνία που θα μπορούσε να βοηθήσει τον Πούτιν να μειώσει προσωρινά τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών αυτόν τον μήνα.

«Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί. Και ένα βήμα αποκλιμάκωσης σχετικά με τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς την ειρήνη», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις από τους εταίρους μας».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε την ενεργειακή εκεχειρία που πρότεινε ο Τραμπ «μια καλή πρωτοβουλία», σύμφωνα με δηλώσεις που μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 18:41
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