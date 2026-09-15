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Κρίση στο στρατόπεδο Τραμπ: Ρεπουμπλικάνος ζητά παραπομπή Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν
Ειδήσεις
23:05 - 15 Σεπ 2026

Κρίση στο στρατόπεδο Τραμπ: Ρεπουμπλικάνος ζητά παραπομπή Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Την παραπομπή του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε δίκη για φερόμενη κατάχρηση εξουσίας ζήτησε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι, με αφορμή την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Ο Μάσι κατηγορεί τον Χέγκσεθ ότι εκτέλεσε εντολή για τη διεξαγωγή εχθροπραξιών χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Για τον λόγο αυτό κατέθεσε στη Βουλή άρθρα παραπομπής, υποστηρίζοντας ότι ο υπουργός Άμυνας υπερέβη τις αρμοδιότητές του.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να οδηγήσει στην παραπομπή του Χέγκσεθ, ωστόσο η πρωτοβουλία του Μάσι μπορεί να προκαλέσει ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, φέρνοντας τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές αντιμέτωπους με ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

«Ενωμένο το υπουργείο πίσω από τον υπουργό»

Το Πεντάγωνο απέρριψε ουσιαστικά την κίνηση του Μάσι, με την εκπρόσωπο Τύπου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον να δηλώνει, σε ηλεκτρονικό μήνυμα, ότι «όλο το υπουργείο είναι ενωμένο πίσω από το όραμα του υπουργού» και θα συνεχίσει να εργάζεται για την υποστήριξη των Αμερικανών στρατιωτών και της χώρας.

Ο Μάσι κατέθεσε τα άρθρα παραπομπής ως «προνομιακά», γεγονός που σημαίνει ότι, βάσει των κανόνων της Βουλής, θα πρέπει να εξεταστούν εντός δύο νομοθετικών ημερών.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Κεντάκι έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στην αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν, καθώς και στην αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ. Δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς ηττήθηκε στις προκριματικές εκλογές του Μαΐου από υποψήφιο που είχε την υποστήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικάνους

Η πρωτοβουλία του Μάσι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στο Ιράν εξελίσσεται σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, αντιμετωπίζει σημαντική αντίθεση μεταξύ των ψηφοφόρων. Μέλη του Κογκρέσου, κυρίως Δημοκρατικοί, έχουν επανειλημμένα προωθήσει ψηφίσματα που ζητούν από τον Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση, εφόσον δεν εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου. Οι προσπάθειες αυτές, ωστόσο, δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν δύσκολη εκλογική μάχη για τη διατήρηση του ελέγχου τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

Δημοσκόπηση του Reuters και της Ipsos, που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε προβάδισμα των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικάνων στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο, με ποσοστά 44% και 37% αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις. Η πολεμική αναμέτρηση έχει επηρεάσει και την αγορά ενέργειας, διαταράσσοντας τις ροές πετρελαίου και συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών των καυσίμων, εξέλιξη που επιβαρύνει το κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

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