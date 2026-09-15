ΗΠΑ: Νέο δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για την προσθήκη του ονόματός του στο Κέντρο Κένεντι

Νέα δικαστική απόφαση εμποδίζει την προσπάθεια να προστεθεί το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσοψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσιγκτον.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ εξέδωσε σήμερα εντολή με την οποία μπλοκάρει την πρόταση του Κέντρου να τοποθετηθεί στην πρόσοψη του κτιρίου επιγραφή που θα αναφέρει ότι το κτίριο «ανακαινίστηκε και αποκαταστάθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ».

Παράλληλα, ο δικαστής έκρινε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου δεν μπορεί να προχωρήσει στην προτεινόμενη μετονομασία του περιβάλλοντος χώρου σε «Πλατεία προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ» χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου.

«Δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αναμνηστικές πλάκες χωρίς έγκριση του Κογκρέσου»

Στην απόφασή του, ο Κούπερ ήταν σαφής ως προς το ζήτημα της ονομασίας του κτιρίου και των σχετικών εγκαταστάσεων.

«Για να το θέσουμε απλά, οι εναγόμενοι δεν μπορούν να εγκαταστήσουν αναμνηστικές πλάκες για τον πρόεδρο Τραμπ ή για οποιονδήποτε άλλον ή οτιδήποτε άλλο στο Κέντρο Κένεντι, χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση εκδόθηκε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου, το οποίο επρόκειτο να εξετάσει πρόταση για το ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας του ιδρύματος για δύο χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής και ανακαίνισης.

Το επιχείρημα του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πρόσωπα που έχουν διοριστεί από τον Τραμπ, ο οποίος έχει αναλάβει και την προεδρία του.

Η διοίκηση του Κέντρου υποστήριζε ότι η τιμητική αναφορά στο όνομα του Αμερικανού προέδρου συνδέεται με την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της χρηματοδότησης των εργασιών ανακαίνισης.

Στο προσχέδιο ψηφίσματος που επρόκειτο να τεθεί προς συζήτηση αναφερόταν ότι, χωρίς την «κατάλληλη αναγνώριση», θεωρείται απίθανο ο Τραμπ να παράσχει την απαιτούμενη επίβλεψη για την ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου και την οικονομική στήριξη για τη διάσωση του Κέντρου.

Η προηγούμενη δικαστική απόφαση

Ο Κρίστοφερ Κούπερ είχε διατάξει από τον Μάιο να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από τη μαρμάρινη πρόσοψη του κτιρίου, ενώ είχε επίσης μπλοκάρει την προηγούμενη μετονομασία του σε «Αναμνηστικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και Τζον Φ. Κένεντι».

Οι εργαζόμενοι αφαίρεσαν την επιγραφή τον Ιούνιο. Ωστόσο, η πρόσοψη του κτιρίου παρέμεινε καλυμμένη με μουσαμά, ο οποίος είχε τοποθετηθεί πάνω στην εξωτερική σκαλωσιά.