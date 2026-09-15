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«Καμπανάκι» στην ΕΚΤ για Λαγκάρντ: Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την αποχώρηση της απειλεί την εμπιστοσύνη
Ειδήσεις
19:20 - 15 Σεπ 2026

«Καμπανάκι» στην ΕΚΤ για Λαγκάρντ: Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την αποχώρηση της απειλεί την εμπιστοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Ανησυχία για την παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της θητείας της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκφράζει η επιτροπή προσωπικού της ΕΚΤ, σε επιστολή που απέστειλε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και η οποία δημοσιοποιήθηκε.

Στην επιστολή, η επιτροπή προσωπικού προειδοποιεί ότι η ασάφεια γύρω από το μέλλον της προέδρου της ΕΚΤ ενδέχεται να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη προς το ίδρυμα και να δυσχεράνει τον εσωτερικό σχεδιασμό του.

Όπως επισημαίνεται, η αβεβαιότητα θα μπορούσε να επηρεάσει την εμπιστοσύνη στις επικοινωνίες της ΕΚΤ, να προκαλέσει ανησυχία μεταξύ εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και να περιπλέξει τον σχεδιασμό για τη διαδοχή στην ηγεσία και τον καθορισμό των στρατηγικών προτεραιοτήτων.

Οι εικασίες για πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ

Η παρέμβαση της επιτροπής προσωπικού έρχεται εν μέσω δημοσιευμάτων και σεναρίων για το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της ΕΚΤ, καθώς έχει αναφερθεί ότι πρόκειται να αναλάβει τα ηνία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Οι σχετικές εικασίες ενισχύθηκαν μετά την ανακοίνωση της Λαγκάρντ ότι σκοπεύει να δημοσιεύσει την αυτοβιογραφία της στις αρχές του 2027. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε την περασμένη Πέμπτη για το μέλλον της στην ΕΚΤ, η ίδια δήλωσε ότι δεν υπάρχει «τίποτα να ανακοινωθεί».

Αιχμές για την εσωτερική λειτουργία της ΕΚΤ

Η επιστολή δεν περιορίζεται, πάντως, στο ζήτημα της διαδοχής. Η επιτροπή προσωπικού κάνει λόγο για «σταθερή επιδείνωση» της εμπιστοσύνης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης της ΕΚΤ.

Κατά την επιτροπή, η εξέλιξη αυτή συνδέεται μεταξύ άλλων με φαινόμενα «ευνοιοκρατίας» στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι εργαζόμενοι της Τράπεζας οδηγούνται σε αυτολογοκρισία, φοβούμενοι πιθανές αρνητικές συνέπειες.

Η επιτροπή καλεί τη Λαγκάρντ να διασφαλίσει ότι η ΕΚΤ θα ολοκληρώσει τη θητεία της υπό καλύτερες συνθήκες από εκείνες που επικρατούσαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και ως προς την εσωτερική διακυβέρνηση και την εμπιστοσύνη του προσωπικού.

Από την πλευρά της ΕΚΤ, σύμφωνα με το AFP, πηγές που επικοινώνησαν με το πρακτορείο υπογράμμισαν ότι η Τράπεζα διαθέτει «μακροχρόνιους μηχανισμούς διακυβέρνησης» και «εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη», ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά και κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 19:28
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