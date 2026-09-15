Τράπεζα της Γαλλίας: Στο 0,4% «βουλιάζει» η ανάπτυξη το 2026 – Νέο πλήγμα από την ενεργειακή κρίση

Σε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης κινείται η γαλλική οικονομία το 2026, καθώς η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος, τα δημόσια οικονομικά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις περιορίζει τόσο την κατανάλωση όσο και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Η Τράπεζα της Γαλλίας αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για την ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας το 2026, στο 0,4% από 0,5% που προέβλεπε τον Ιούνιο. Η αναθεώρηση έρχεται μετά τη στασιμότητα της οικονομίας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης εξακολουθεί να στηρίζεται από τις εξαγωγές, οι οποίες επωφελούνται από την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, η αδύναμη εγχώρια ζήτηση λειτουργεί ως τροχοπέδη, καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, ενώ το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης περιορίζει τις επενδυτικές αποφάσεις.

Πιέσεις στην αγοραστική δύναμη

Η εικόνα για τη γαλλική οικονομία έχει επιδεινωθεί και στις επίσημες προβλέψεις της κυβέρνησης και της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του προϋπολογισμού για το 2027, η γαλλική κυβέρνηση περιόρισε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη του 2026 στο 0,5% από 0,7%, ενώ η INSEE είχε προηγουμένως αναθεωρήσει την εκτίμησή της στο 0,4% από 0,7%.

Η Τράπεζα της Γαλλίας εκτιμά παράλληλα ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα υποχωρήσει φέτος, καθώς οι μισθολογικές αυξήσεις δεν αναμένεται να αντισταθμίσουν πλήρως τις επιπτώσεις του υψηλότερου πληθωρισμού που συνδέεται με το ενεργειακό σοκ.

Η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί από το 2027, με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει σταδιακή ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές της ενέργειας και συνέχιση της στήριξης από τις εξαγωγές.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στο 0,9% το 2027 και στο 1,2% το 2028.

Η Μέση Ανατολή ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Η Τράπεζα της Γαλλίας προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές παραμένουν κυρίως καθοδικοί.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, τη σημαντικότερη πηγή αβεβαιότητας, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεών της στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Σε ένα δυσμενέστερο σενάριο, μια νέα και ισχυρότερη ενεργειακή αναστάτωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη επιβράδυνση της γαλλικής οικονομίας και ακόμη και σε οριακά αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 2027, σύμφωνα με την Τράπεζα της Γαλλίας.

Πάνω από το 2% ο πληθωρισμός

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι θα διαμορφωθεί στο 2,3% το 2026, έναντι 2,5% που προέβλεπε τον Ιούνιο.

Για το 2027 προβλέπει πληθωρισμό 1,9%, υψηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,7%, ενώ για το 2028 αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 1,6%, έναντι 1,7% προηγουμένως.

Η ανεργία εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 8,4% στο τέλος του 2026, ενώ ο μέσος όρος για το 2027 προβλέπεται στο 8,3%, πριν υποχωρήσει στο 8,0% το 2028.

Μικρή ανάκαμψη το γ' τρίμηνο

Παρά τη συνολικά υποτονική εικόνα, τα στοιχεία από τη μηνιαία έρευνα της Τράπεζας της Γαλλίας σε περίπου 8.500 στελέχη επιχειρήσεων δείχνουν ότι η οικονομία ενδέχεται να παρουσιάσει οριακή βελτίωση στο τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η γαλλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση το γ' τρίμηνο, μετά τη μηδενική ανάπτυξη του προηγούμενου τριμήνου.

Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν αλλάζει τη γενικότερη εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και παραμένει ευάλωτη στις εξελίξεις στο ενεργειακό και γεωπολιτικό μέτωπο.