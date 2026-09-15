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Κογκρέσο: $38 δισ. έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – $3 δισ. επιπλέον κάθε μήνα
Ειδήσεις
22:55 - 15 Σεπ 2026

Κογκρέσο: $38 δισ. έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – $3 δισ. επιπλέον κάθε μήνα

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 38 δισ. δολάρια έχει ανέλθει το κόστος για το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας από την ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν έως την 1η Αυγούστου 2026, σύμφωνα με εκτίμηση του ανεξάρτητου Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO).

Σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη, το CBO επισημαίνει παράλληλα ότι οι δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε μήνα, εφόσον οι εχθροπραξίες συνεχιστούν.

Όπως αναφέρει το Γραφείο, «έως την 1η Αυγούστου 2026, η ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν έχει κοστίσει [στο Υπουργείο Άμυνας] περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια».

Η εκτίμηση αφορά τη σύγκρουση που ξεκίνησε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από 2 έως 3 δισ. δολάρια τον μήνα

Το CBO εκτιμά ότι το μηνιαίο κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης θα μπορούσε να διαμορφωθεί μεταξύ 2 και 3 δισ. δολαρίων, ανάλογα με την ένταση και την έκταση των εχθροπραξιών.

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να είναι ακόμη υψηλότερο εάν η σύγκρουση παρατεινόταν ή εάν αυξανόταν η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Η εκτίμηση του CBO αναδεικνύει έτσι και τη δημοσιονομική διάσταση της σύγκρουσης για την Ουάσινγκτον, καθώς η παράταση των εχθροπραξιών θα συνεπαγόταν σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για τον αμερικανικό προϋπολογισμό.

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