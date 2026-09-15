Σαουδική Αραβία: Αναστολή φορτώσεων αργού στο Γιανμπού – Νέα άνοδος για το Brent

Στην αναστολή των φορτώσεων αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα φέρεται να έχει προχωρήσει η Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας που επικαλείται το Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ριάντ να θέσει εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής-Δύσης, ο οποίος χρησιμοποιείται ως εναλλακτική διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου και την παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ, έπειτα από επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι.

Η Saudi Aramco έχει ενισχύσει τη χρήση του τερματικού σταθμού στο Γιανμπού από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία δεν προχώρησε σε σχόλιο σχετικά με την αναστολή των φορτώσεων.

Στο μεταξύ, οι εξελίξεις στις πετρελαϊκές υποδομές της περιοχής εντείνουν τις πιέσεις στην αγορά. Η τιμή του Brent ενισχύεται κατά 2,65%, στα 108,45 δολάρια το βαρέλι.

Προβλήματα και στη Λιβύη

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στην πετρελαϊκή παραγωγή της Λιβύης. Η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της χώρας (NOC) ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν οι εργασίες σε τρία πετρελαϊκά κοιτάσματα, μετά το κλείσιμο βαλβίδας στον βασικό αγωγό μεταφοράς αργού Hamada-Zawiya.

Σύμφωνα με τη NOC, τη βαλβίδα έκλεισαν μέλη της Φρουράς Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων, η οποία είναι αρμόδια για την ασφάλεια των πετρελαϊκών υποδομών.

Η λιβυκή εταιρεία προειδοποίησε ότι ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας (force majeure), εφόσον η βαλβίδα παραμείνει κλειστή ή υπάρξουν νέες διακοπές στη λειτουργία άλλων πετρελαϊκών κοιτασμάτων.