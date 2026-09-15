Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω

Ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Αντικαγκελάριο και Ομοσπονδιακό Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Αμέσως μετά ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε τα εξής:

Δήλωση Κ. Πιερρακάκη

«Καλησπέρα σας.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Αντικαγκελάριο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ για την πολύ θερμή υποδοχή, αλλά και για την ηγετική του συμβολή στο Eurogroup, σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με τις υπαρξιακές προκλήσεις της Ευρωζώνης που διεξάγουμε εδώ και μήνες. Η οπτική του και οι συμβουλές του είναι απολύτως απαραίτητες, προκειμένου να προωθήσουμε, όσο το δυνατόν ταχύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θέματα της ατζέντας που έχουμε μπροστά μας.

Σήμερα, όπως είπε και ο Αντικαγκελάριος, συζητήσαμε για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη. Το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά απαιτητικό, όπως μόλις το περιέγραψε και ο ίδιος. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, με αστάθεια και αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, με επίμονα υψηλό ενεργειακό κόστος και με πληθωριστικές πιέσεις που γίνονται αισθητές από κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό στον κόσμο.

Συνολικά, αυτές οι αναταράξεις δημιουργούν ένα απρόβλεπτο περιβάλλον για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και, ευρύτερα, την οικονομική πολιτική. Ωστόσο, η Ευρώπη έχει επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα απέναντι στις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη έχει δείξει μεγαλύτερη αντοχή από ό,τι αρχικά φοβόμασταν μέχρι σήμερα. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις και αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να χάσουμε από τα μάτια μας τη δέσμευσή μας για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Όμως, όσο σημαντική και αν είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, από μόνη της δεν θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη και την οικονομική κυριαρχία που χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω. Τις συζητήσαμε σήμερα.

Πρέπει να εμβαθύνουμε την ενιαία αγορά, να επιταχύνουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και να ξεπεράσουμε τον κατακερματισμό της ενεργειακής αγοράς.

Συζητήσαμε επίσης τις προσεχείς προτεραιότητες του Eurogroup, θέματα δηλαδή τα οποία θα συζητήσουμε στο Δουβλίνο αυτή την εβδομάδα, αλλά και σε επόμενες συνεδριάσεις του Eurogroup μέσα στη χρονιά. Ο δημοσιονομικός χώρος θα γίνεται ολοένα και πιο περιορισμένος. Οι πιέσεις στις δαπάνες αυξάνονται, ιδιαίτερα για την άμυνα, αλλά και λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της κλιματικής αλλαγής.

Για τον λόγο αυτό, το ζήτημα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οικονομικών είναι για μένα ένα εξαιρετικά προσωπικό και σημαντικό θέμα. Τους επόμενους μήνες, το Eurogroup θα προχωρήσει σε αποτίμηση των κοινών προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, τις δαπάνες και τη νέα διακυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εμβάθυνση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης και την άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις.

Θα συμβάλλουμε από την πλευρά μας στη βελτίωση και την ταχεία προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και του πακέτου για την ενοποίηση και την εποπτεία των αγορών, το οποίο αποτελεί το πιο κρίσιμο στοιχείο αυτής της εξίσωσης. Θα συνεχίσουμε επιπλέον να εστιάζουμε στις ευρύτερες διαρθρωτικές προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα προωθήσουμε στο Eurogroup μια πιο στρατηγική συζήτηση για την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογική αλλαγή, αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία τους για την οικονομία και τον αντίκτυπό τους στην τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης.

Στην πολιτική, συνήθως υπερεκτιμούμε και υπερδραματοποιούμε το παρόν, αλλά υποτιμούμε το μέλλον, το άμεσο μέλλον. Επομένως, πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση που να αγγίζει όλες τις ανησυχίες και όλα τα ζητήματα ταυτόχρονα.

Όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, την πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά, το κλίμα και τη διαχείριση της ενέργειας, όλα αυτά τα θέματα αποτελούν επίσης μέρος των συζητήσεών μας στο Eurogroup.

Προσιτά, ασφαλή και ενοποιημένα ενεργειακά συστήματα, ανθεκτικές και διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών, ισχυρότερες προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με το κλίμα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανικής ανθεκτικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της μακροπρόθεσμης σταθερότητας στην Ευρωζώνη.

Παρά τη σημερινή δύσκολη κατάσταση, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, η Ευρωζώνη βρίσκεται σε καλή θέση και έχει αντεπεξέλθει σε πολύ πιο δύσκολες περιόδους. Ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, μπορώ να το επιβεβαιώσω.

Προέρχομαι από μια χώρα που χρειάστηκε να υλοποιήσει πολύ επώδυνες και πολύ δύσκολες μεταρρυθμίσεις μέσα σε ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο και σύντομο χρονικό διάστημα, από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έως τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όμως, αυτές οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που μειώνει το χρέος της ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, με θετικό ρυθμό ανάπτυξης και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Και πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από αυτή την εμπειρία. Ασφαλώς, μάθαμε πολλά και εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτή την πορεία. Αυτό που μάθαμε πιο άμεσα, πιο έντονα, είναι ένα και μοναδικό πράγμα: ακόμη και αν οι μεταρρυθμίσεις μπορεί αρχικά να είναι επώδυνες, αποδίδουν. Πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε όσα συμβαίνουν, σε ευρύτερο επίπεδο, στον κόσμο γύρω μας, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία που θα είναι λιγότερο ευάλωτη στις εξωτερικές εξελίξεις.

Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό σκοπεύουμε να επιδιώξουμε και στο Eurogroup.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Και, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω για ακόμη μία φορά, κύριε Αντικαγκελάριε, αγαπητέ Λαρς, είναι μεγάλη χαρά που σας επισκέπτομαι εδώ σήμερα».

Απάντηση Κ.Πιερρακάκη σε ερώτηση δημοσιογράφων

Σε ερώτημα σχετικά με την τραπεζική ενοποίηση και ειδικότερα την περίπτωση της Commerzbank και της UniCredit, και κατά πόσο αυτή θα μπορούσε τελικά να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα ή, δεδομένων των σημαντικών διαφορών, να λειτουργήσει μάλλον ως αρνητικό παράδειγμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε:

«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Lars Klingbeil και η γερμανική κυβέρνηση δεν χρειάζονται συμβουλές από εμένα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν πιστεύω στα «μαθήματα». Πιστεύω στην έμπνευση και στο να βλέπουμε τι κάνει κάθε χώρα.

Έχουμε ζήσει και εμείς τη δική μας εκδοχή αυτής της εμπειρίας στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό μας οικοσύστημα. Και αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι, επί της αρχής, χρειαζόμαστε μεγαλύτερες τράπεζες στην Ευρώπη και περισσότερη διασυνοριακή ενοποίηση.

Φυσικά, δεν θα σχολιάσω τις λεπτομέρειες οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας, καθώς πρόκειται για μια ιδιωτική συμφωνία που λαμβάνει χώρα σε άλλη δικαιοδοσία.

Αυτό που θα προσθέσω, όμως, είναι ότι συνολικά, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα και της Τραπεζικής Ένωσης, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ευαισθησίες κάθε χώρας και κάθε δικαιοδοσίας.

Και μία βασική ευαισθησία είναι να διασφαλίσουμε ότι κανένα μέρος της Ευρώπης δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό και την παρουσία των τραπεζών μας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερες τράπεζες, περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία, αλλά παράλληλα να ενσωματώνουμε αυτές τις ευαισθησίες στις αποφάσεις μας».