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Saudi Aramco: Ακυρώσεις φορτίων αργού προς Ευρώπη – Νέα απειλή για την ενεργειακή αγορά
Ειδήσεις
22:30 - 15 Σεπ 2026

Saudi Aramco: Ακυρώσεις φορτίων αργού προς Ευρώπη – Νέα απειλή για την ενεργειακή αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Saudi Aramco έχει ακυρώσει ή καθυστερήσει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια, καθώς η διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας έχει περιορίσει μία από τις εναπομείνασες εναλλακτικές διαδρομές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ αναφέρει το oilprice.com.

Τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια έχουν δει φορτία που ήταν προγραμματισμένα για τα τέλη Σεπτεμβρίου να ακυρώνονται ή να μετατίθενται ακόμη και για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται η Argus. Ακόμη δύο διυλιστήρια αναμένουν ειδοποιήσεις σχετικά με τις παραδόσεις του Σεπτεμβρίου.

Ο αγωγός East-West, δυναμικότητας 7 εκατ. βαρελιών ημερησίως, παραμένει εκτός λειτουργίας μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου. Ο αγωγός μεταφέρει αργό από τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ανατολικής Σαουδικής Αραβίας στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή της αγοράς δήλωσε στην Argus ότι ενδέχεται να κινδυνεύει κάθε φορτίο της Saudi Aramco που έχει προγραμματιστεί για τις τελευταίες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου. Η ίδια πηγή εκτίμησε ότι τα αποθέματα αργού στο Γιανμπού επαρκούν για περίπου πέντε ημέρες. Η Argus δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την εκτίμηση, ενώ η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μηδενικές αναχωρήσεις από το Γιανμπού

Τον Αύγουστο, το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι η Aramco θα προμήθευε τουλάχιστον τρία ευρωπαϊκά διυλιστήρια με τις πλήρεις συμβατικές ποσότητες αργού για τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa που επικαλείται η Argus, κανένα φορτίο σαουδαραβικού αργού δεν έχει αναχωρήσει από το Γιανμπού από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Οι εξαγωγές σαουδαραβικού αργού από τον αιγυπτιακό τερματικό σταθμό του Σίντι Κερίρ ανήλθαν κατά μέσο όρο σε περίπου 1,95 εκατ. βαρέλια ημερησίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Οι αφίξεις στο Αΐν Σούχνα διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,40 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το αργό που εξάγεται μέσω Γιανμπού μπορεί να μεταφερθεί στον αιγυπτιακό τερματικό σταθμό Αΐν Σούχνα και στη συνέχεια, μέσω του αγωγού SUMED, δυναμικότητας 2,5 εκατ. βαρελιών ημερησίως, να φτάσει στον τερματικό σταθμό Σίντι Κερίρ στη Μεσόγειο.

Η Orlen αναζητά εναλλακτικές προμήθειες

Η πολωνική Orlen έχει ήδη ξεκινήσει να αναζητά εναλλακτικές ποσότητες αργού.

Σύμφωνα με traders που μίλησαν στο Reuters, η εταιρεία αγόρασε μέσω διαγωνισμών στην αγορά spot ποικιλίες αργού από τη Βόρεια Θάλασσα, μεταξύ των οποίων τα Grane, Johan Sverdrup και Johan Castberg, ενώ αναζήτησε προσφορές για αμερικανικό WTI Midland και το καζακικό CPC Blend.

Τουλάχιστον τέσσερις ναυλώσεις δεξαμενόπλοιων για τον Σεπτέμβριο, από το Σίντι Κερίρ προς το Γκντανσκ, δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η Aramco καλύπτει περίπου το 40% του αργού που επεξεργάζεται η Orlen, η οποία λειτουργεί διυλιστήρια στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Τσεχία. Η Orlen, πάντως, δήλωσε ότι τα διυλιστήριά της συνεχίζουν να παραλαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες πρώτης ύλης.

Η διακοπή λειτουργίας του East-West, ενός από τους σημαντικότερους εναλλακτικούς αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, αρχίζει πλέον να επηρεάζει άμεσα και τους ευρωπαϊκούς πελάτες με συμβόλαια προμήθειας, δημιουργώντας ελλείψεις φορτίων στην αγορά.

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ

Αμερικανοί επικεφαλής πετρελαϊκών εταιρειών προειδοποιούσαν εδώ και μήνες ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ήταν βέβαιο ότι θα προκαλούσε κρίση στα καύσιμα. Τώρα λένε ότι η κρίση έχει ήδη φτάσει.

Τα εμπορικά αποθέματα καυσίμων σε όλο τον κόσμο μειώνονται εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, ενώ τα στρατηγικά αποθέματα αργού πετρελαίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ ακόμη. Οι επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας έθεσαν εκτός λειτουργίας έναν κρίσιμο αγωγό αργού πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα —σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών— να μείνουν εκτός μιας ήδη περιορισμένης παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 21:50
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