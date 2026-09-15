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Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας
Πολιτική
20:59 - 15 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις σχετικά με το επίδομα ανεργίας, άσκησε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στο Ert News, καλώντας τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.

«Ο κ. Μαρινάκης βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση μετά τις προσωπικές του απόψεις για το επίδομα ανεργίας, που ψάχνει να βρει κάτι να αλλάξει την ατζέντα. Η κυρία Κεραμέως βγήκε και τον διέψευσε. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο υπερασπίζεται τη δική του άποψη και το άλλο μισό την κυρία Κεραμέως. Έχουμε μια κυβέρνηση Βαβέλ, η οποία δεν ξέρει τι λέει για ένα επίδομα που προστατεύει τους πιο ευάλωτους Έλληνες πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να απαντήσει συγκεκριμένα ποιο θα είναι το κόστος της πρότασής του, ποιο επίδομα θα λαμβάνει ένας άνεργος μετά τους δύο μήνες και ποιους ακριβώς θα αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση.

«Η κυρία Κεραμέως πρέπει να έρθει να απαντήσει η ίδια στην Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσα και να μην κρυφτεί πίσω από υφυπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς. Να έρθει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να διευκρινίσει και η κ. Κεραμέως και ο κ. Μητσοτάκης ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για την ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες εξακολουθούν να επιβαρύνονται από υψηλούς έμμεσους φόρους.

«Θυμίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε χώρες πανευρωπαϊκά, οι οποίες έχουν μειώσει έμμεσους φόρους. Στην Ελλάδα εξακολουθούμε να πληρώνουμε τους ακριβότερους έμμεσους φόρους. Εδώ το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι να πηγαίνουν οι τιμές προς τα πάνω», σχολίασε και πρόσθεσε: «Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία ανάβουν ήδη τα καλοριφέρ, βάζουν ξύλα στο τζάκι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι 30 και 40 λεπτά παραπάνω το κόστος αγοράς πετρελαίου θέρμανσης. Μιλάμε για πραγματικά προβλήματα και πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε. Οι Έλληνες έχουν ανάγκη από πραγματική στήριξη, ειδικά όσοι ζουν σε ακριτικές περιοχές. Είναι ζήτημα εθνικής σημασίας να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους τώρα».

Υπογράμμισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί συγκεκριμένες πολιτικές που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών, όπως ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, η 13η σύνταξη για όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη, η επαναφορά του ΕΚΑΣ και η ουσιαστική στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.

«Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος αξιοπιστίας. Είναι ψήφος για μια πολιτική αλλαγή, για μια χώρα που να μας χωράει όλους. Εμείς διεκδικούμε την πρώτη θέση και αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε.

Αναφερόμενος, τέλος, στις δηλώσεις Κασιδιάρη μετά από την αποφυλάκισή του, είπε: «Κανένας μας δεν μπορεί να ξεχάσει τι συνέβη την προηγούμενη δεκαετία. Η Δημοκρατία μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Όποιος διεκδικεί να έχει δημόσιο λόγο θα πρέπει να έχει την ανάλογη αξιοπιστία και σοβαρότητα», υπενθυμίζοντας τη δράση της Χρυσής Αυγής και την καταδίκη της ως εγκληματικής οργάνωσης.

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