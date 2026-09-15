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Χαρδούβελης: Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Οικονομία
23:14 - 15 Σεπ 2026

Χαρδούβελης: Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, αναφέρθηκε στην πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη διάρκεια των 150 χρόνων λειτουργίας του, αλλά και στις προκλήσεις που διαμορφώνει η νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Μιλώντας στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Χαρδούβελης τόνισε ότι η ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στο Euronext σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Όπως επισήμανε, παρά τις αλλαγές και τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές, ο βασικός ρόλος της κεφαλαιαγοράς παραμένει σταθερός: η μετατροπή της αποταμίευσης σε παραγωγικές επενδύσεις, με στόχο τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας έκανε μια ιστορική αναδρομή στα 150 χρόνια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του δεύτερου μακροβιότερου χρηματο-οικονομικού θεσμού της χώρας μετά την Εθνική Τράπεζα. Το 1876, λίγες μόλις δεκαετίες μετά τη γέννηση του ελληνικού κράτους, ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και μαζί του η οργανωμένη κεφαλαιαγορά της χώρας. Η Ελλάδα βρισκόταν τότε σε περίοδο μετασχηματισμού. Κατασκευάζονταν λιμάνια, σιδηρόδρομοι και μεγάλα έργα υποδομής, ενώ η χώρα επανασυνδεόταν με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το Χρηματιστήριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1880, με 10 μετοχικούς τίτλους, ένα εταιρικό ομόλογο και 6 ομόλογα του ελληνικού Βασιλείου, είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια εξελίχθηκε σταδιακά, από χώρος συναλλαγών, σε βασικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για το κράτος και τις επιχειρήσεις.

Στη διάρκεια του επόμενου αιώνα εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη οργανωμένη κεφαλαιαγορά με ισχυρούς θεσμούς και κανόνες λειτουργίας, πρόσθεσε. Η διαδρομή αυτή δεν ήταν γραμμική, όπως και η πορεία της Ελλάδας. Η χώρα γνώρισε πολέμους, οικονομικές κρίσεις, νομισματικές αναταράξεις και δημοσιονομικές δοκιμασίες. Όμως το Χρηματιστήριο άντεξε και παρέμεινε ο βασικός θεσμός σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με τις κεφαλαιαγορές.

Φθάνοντας στο σήμερα, ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να επιτελεί την ίδια διαχρονική αποστολή: Τη μετατροπή της αποταμίευσης σε επένδυση. Όπως είπε η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Euronext δεν αποτελεί απλώς μια οργανωτική μεταβολή. Αντανακλά μια βαθύτερη πραγματικότητα, ότι οι κεφαλαιαγορές εισέρχονται σε μια νέα εποχή μεγάλων μετασχηματισμών, με 4 μεγάλες προκλήσεις: Χρηματοδότηση της ανάπτυξης, Ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, Υιοθέτηση τεχνολογίας Κι Γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Αναπτύσσοντας τις 4 προσκλήσεις είπε, μεταξύ άλλων, ότι το ζητούμενο για τις επόμενες δεκαετίες δεν είναι απλώς η συσσώρευση κεφαλαίου, αλλά η αποτελεσματική διοχέτευσή του προς την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, που αυξάνουν το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας.

Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση των μεγάλων και ώριμων επιχειρήσεων. Είναι και η χρηματοδότηση των νέων εξωστρεφών εταιρειών, των νεοφυών επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, των εξαγωγών και των παραγωγικών επενδύσεων που θα καθορίσουν το οικονομικό πρότυπο της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

Το βασικό ζητούμενο, σύμφωνα με τον κ. Χαρδούβελη, για τα οργανωμένα χρηματιστήρια είναι να παραμείνουν ο τόπος όπου συγκεντρώνεται η ρευστότητα και πραγματοποιείται η αξιόπιστη ανακάλυψη των τιμών. Διότι η ρευστότητα αποτελεί το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε αγοράς

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη μεταβάλλει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Μειώνει το κόστος επεξεργασίας της πληροφορίας, διευρύνει την πρόσβαση των επενδυτών στη γνώση, και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Οι αγορές του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς ψηφιακές, θα είναι και περισσότερο ευφυείς. Υπάρχει, όμως, είπε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και μια τέταρτη πρόκληση, η οποία ίσως αποδειχθεί η πιο καθοριστική. Οι κεφαλαιαγορές αποκτούν πλέον και γεωπολιτική σημασία.

Η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την τεχνολογική της αυτονομία, την ενεργειακή της μετάβαση, τον ψηφιακό της μετασχηματισμό και την ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας.

Πριν από 150 χρόνια το Χρηματιστήριο Αθηνών συνέδεσε την Ελλάδα με τις διεθνείς ροές κεφαλαίων της εποχής του ατμού, των σιδηροδρόμων και του τηλέγραφου. Σήμερα, ως μέλος του Euronext, καλείται να συνδέσει την Ελλάδα με την Ευρώπη της καινοτομίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης μετάβασης και των ενοποιημένων κεφαλαιαγορών, μια Ευρώπη που επιδιώκει όχι μόνο μεγαλύτερη ευημερία αλλά και μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Η αποστολή για τα χρηματιστήρια θα παραμείνει η ίδια: Να μετατρέπουν την αποταμίευση σε επένδυση. Πριν από 150 χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργήθηκε για να κατευθύνει τα διαθέσιμα κεφάλαια προς τις επενδύσεις που είχε ανάγκη μια νέα χώρα. Σήμερα, η πρόκληση παραμένει η ίδια. Η μακροχρόνια ευημερία των κοινωνιών δεν προκύπτει μόνο από την αποταμίευση ούτε μόνο από την κατανάλωση. Προκύπτει όταν η αποταμίευση μετατρέπεται σε παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα της οικονομίας. Αυτός ήταν ο ρόλος των κεφαλαιαγορών πριν από 150 χρόνια. Αυτός είναι ο ρόλος τους σήμερα. Να μετατρέπουν την αποταμίευση σε επένδυση, την καινοτομία σε παραγωγικότητα και τις ιδέες σε ευημερία, είπε κλείνοντας την ομιλία του.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 23:13
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