Πάνω από έξι φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά, διέθεσε συνολικά 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Από αυτές, 4,3 εκατ. μετοχές προσφέρθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ακόμη 100.000 μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της έκδοσης και της εισαγωγής. Από τη δημόσια προσφορά προήλθαν 105,4 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 2,5 εκατ. ευρώ αντλήθηκαν από την παράλληλη διάθεση.

Το βασικό στοιχείο της έκδοσης ήταν η μεγάλη ζήτηση. Οι επενδυτές υπέβαλαν αιτήσεις για περίπου 26,8 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 656,3 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια προσφορά καλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές.

Από τις 4,3 εκατ. μετοχές της δημόσιας προσφοράς, περίπου 1,74 εκατ., δηλαδή το 41%, διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Η ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε φτάσει τα 10,62 εκατ. μετοχές.

Οι ειδικοί και θεσμικοί επενδυτές έλαβαν περίπου 2,56 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 59% της δημόσιας προσφοράς. Οι αιτήσεις τους αφορούσαν συνολικά περισσότερες από 16 εκατ. μετοχές.

Δύο εταιρείες που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, Πέτρου Παππά, ζήτησαν 248.000 νέες μετοχές. Τελικά έλαβαν 148.800 μετοχές, δηλαδή καλύφθηκε το 60% της ζήτησής τους, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τους υπόλοιπους επενδυτές.

Στη δημόσια προσφορά συμμετείχε για ίδιο λογαριασμό και η Optima bank, η οποία ζήτησε 400.000 μετοχές και έλαβε 52.000. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι και ανάδοχοι της έκδοσης δεν υπέβαλαν αιτήσεις για δικό τους λογαριασμό ούτε είχαν αναλάβει την υποχρέωση να αγοράσουν μετοχές που ενδεχομένως θα έμεναν αδιάθετες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ανοίγει τον δρόμο για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, η υπερκάλυψη καταγράφει το ισχυρό ενδιαφέρον της ελληνικής επενδυτικής αγοράς για μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου στον κόσμο.