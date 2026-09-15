ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πάνω από έξι φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk
Αναλύσεις
22:16 - 15 Σεπ 2026

Πάνω από έξι φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η δημόσια προσφορά της Star Bulk Carriers στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της εισαγωγής των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ναυτιλιακή εταιρεία, με επικεφαλής τον Πέτρο Παππά, διέθεσε συνολικά 4,4 εκατ. νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Από αυτές, 4,3 εκατ. μετοχές προσφέρθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ακόμη 100.000 μέσω παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών.

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 107,8 εκατ. ευρώ, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της έκδοσης και της εισαγωγής. Από τη δημόσια προσφορά προήλθαν 105,4 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 2,5 εκατ. ευρώ αντλήθηκαν από την παράλληλη διάθεση.

Το βασικό στοιχείο της έκδοσης ήταν η μεγάλη ζήτηση. Οι επενδυτές υπέβαλαν αιτήσεις για περίπου 26,8 εκατ. μετοχές, συνολικής αξίας 656,3 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η δημόσια προσφορά καλύφθηκε περισσότερες από έξι φορές.

Από τις 4,3 εκατ. μετοχές της δημόσιας προσφοράς, περίπου 1,74 εκατ., δηλαδή το 41%, διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές. Η ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία είχε φτάσει τα 10,62 εκατ. μετοχές.

Οι ειδικοί και θεσμικοί επενδυτές έλαβαν περίπου 2,56 εκατ. μετοχές, που αντιστοιχούν στο 59% της δημόσιας προσφοράς. Οι αιτήσεις τους αφορούσαν συνολικά περισσότερες από 16 εκατ. μετοχές.

Δύο εταιρείες που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της Star Bulk, Πέτρου Παππά, ζήτησαν 248.000 νέες μετοχές. Τελικά έλαβαν 148.800 μετοχές, δηλαδή καλύφθηκε το 60% της ζήτησής τους, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τους υπόλοιπους επενδυτές.

Στη δημόσια προσφορά συμμετείχε για ίδιο λογαριασμό και η Optima bank, η οποία ζήτησε 400.000 μετοχές και έλαβε 52.000. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι και ανάδοχοι της έκδοσης δεν υπέβαλαν αιτήσεις για δικό τους λογαριασμό ούτε είχαν αναλάβει την υποχρέωση να αγοράσουν μετοχές που ενδεχομένως θα έμεναν αδιάθετες.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς ανοίγει τον δρόμο για την παράλληλη διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, η υπερκάλυψη καταγράφει το ισχυρό ενδιαφέρον της ελληνικής επενδυτικής αγοράς για μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες ξηρού φορτίου στον κόσμο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Star Bulk: Υπερκάλυψη 6 φορές στη δημόσια προσφορά – Άντλησε €107,8 εκατ. με τιμή €24,50/μετοχή
Ανακοινώσεις

Star Bulk: Υπερκάλυψη 6 φορές στη δημόσια προσφορά – Άντλησε €107,8 εκατ. με τιμή €24,50/μετοχή

Star Bulk: Υψηλή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €656 εκατ.
Ναυτιλία

Star Bulk: Υψηλή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €656 εκατ.

Star Bulk: Η μεγάλη πρεμιέρα στο ΧΑ – Στο επίκεντρο η δημόσια προσφορά των €100 εκατ.
Ναυτιλία

Star Bulk: Η μεγάλη πρεμιέρα στο ΧΑ – Στο επίκεντρο η δημόσια προσφορά των €100 εκατ.

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη
Ανακοινώσεις

Εθνική Ασφαλιστική: Άντλησε €200 εκατ. από τις αγορές - Πάνω από 3 φορές η υπερκάλυψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
15/09/2026 - 23:14

Χαρδούβελης: Η ένταξη του Χρηματιστηρίου στο Euronext ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 23:13

Wall Street: «Σφυροκόπημα» από πετρέλαιο και αποδόσεις – Το 10ετές σε υψηλό 19 ετών

Πολιτική
15/09/2026 - 23:10

Πιερρακάκης για την άνοδο της Ακροδεξιάς: Η πιο ισχυρή απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:05

Κρίση στο στρατόπεδο Τραμπ: Ρεπουμπλικάνος ζητά παραπομπή Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:01

Θάνατος Μαζωνάκη: Οκτάωρη απολογία της γιατρού στον ανακριτή – Όλα έγιναν νόμιμα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 23:00

Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:55

Κογκρέσο: $38 δισ. έχει κοστίσει ο πόλεμος με το Ιράν – $3 δισ. επιπλέον κάθε μήνα

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:44

ΗΠΑ: Νέο δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ για την προσθήκη του ονόματός του στο Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:30

Saudi Aramco: Ακυρώσεις φορτίων αργού προς Ευρώπη – Νέα απειλή για την ενεργειακή αγορά

Οικονομία
15/09/2026 - 22:18

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις διαρθρωτικές προκλήσεις που μας κρατούν πίσω

Αναλύσεις
15/09/2026 - 22:16

Πάνω από έξι φορές καλύφθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk

Ειδήσεις
15/09/2026 - 22:15

Συνάντηση Πιερρακάκη–Μερτς: Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι επενδύσεις και η οικονομική ισχύς της ΕΕ

Υγεία
15/09/2026 - 22:00

Πόση πρωτεΐνη μπορεί πραγματικά να απορροφήσει ο οργανισμός σε ένα γεύμα;

Πολιτική
15/09/2026 - 21:45

Μητσοτάκης από Κεραμεικό: Δεν χάθηκε ούτε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης – €350 εκατ. για έργα πολιτισμού

Οικονομία
15/09/2026 - 21:15

Χατζηδάκης: Μοχλός ενίσχυσης των επενδύσεων η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Magazino
15/09/2026 - 21:00

Μαμά, θα γυρίσεις να με πάρεις; Η μεγάλη πρώτη προσαρμογή του παιδιού στο νηπιαγωγείο/παιδικό σταθμό

Πολιτική
15/09/2026 - 20:59

Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας

Ειδήσεις
15/09/2026 - 20:15

«Βουτιά» 30ετίας παγκοσμίως για τη δημοκρατία: Σε ιστορικό χαμηλό κράτος δικαίου και ελευθερίες

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 20:06

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρά κέρδη +22% - Ρευστότητα €2,2 δισ. - Μηδενικός καθαρός δανεισμός Μητρικής

Χρηματιστήρια
15/09/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: «Τριπλό χτύπημα» από πετρέλαιο, Μέση Ανατολή και Fed – Σε χαμηλά μηνών οι δείκτες

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:45

Σαουδική Αραβία: Αναστολή φορτώσεων αργού στο Γιανμπού – Νέα άνοδος για το Brent

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:20

«Καμπανάκι» στην ΕΚΤ για Λαγκάρντ: Η παρατεταμένη αβεβαιότητα για την αποχώρηση της απειλεί την εμπιστοσύνη

Εμπορεύματα
15/09/2026 - 19:12

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών: Η μεγάλη κρίση καυσίμων είναι εδώ

Ειδήσεις
15/09/2026 - 19:00

Προκλητικός Τσελίκ: Η διπλωματία δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας – Γνωρίζουμε την ισχύ μας στο πεδίο

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:48

Star Bulk: Υπερκάλυψη 6 φορές στη δημόσια προσφορά – Άντλησε €107,8 εκατ. με τιμή €24,50/μετοχή

Ειδήσεις
15/09/2026 - 18:36

Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν αεροπορικά πλήγματα παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ για εκεχειρία

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:33

Moda Bagno: Επένδυση €3,9 εκατ. για το 75% της Estia

Ανακοινώσεις
15/09/2026 - 18:27

Όμιλο Qualco: Ρεκόρ ιστορικά υψηλών επιδόσεων το α εξάμηνο

Πολιτική
15/09/2026 - 18:20

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

Ειδήσεις
15/09/2026 - 18:01

Μόσχα προς δυτικούς πολιτικούς και διπλωμάτες: Το Κίεβο σάς χρησιμοποιεί ως «ανθρώπινη ασπίδα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ