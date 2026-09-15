Moda Bagno: Επένδυση €3,9 εκατ. για το 75% της Estia

Η ανώνυμη εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E. ανακοινώνει για την ενημέρωση του επενδυτικού, ότι στις 15.09.2026 σύναψε συμφωνία με τους υφιστάμενους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ESTIA JJC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η Estia), Cyril-Lucien-Alexandre Bernard και Skopos SAS, συμφερόντων Jamil Cherkaoui, με στόχο την επέκταση και ενδυνάμωση της στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης.

Βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η εταιρεία N.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E. απέκτησε ποσοστό 75% στην Estia, μέσω συμμετοχής της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Estia, έναντι συνολικού ποσού Ευρώ 3.925.120 και το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Estia.

Η εταιρεία Estia έχει στην κυριότητα της το ιστορικό κτίριο της εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα επί της οδού Άνθιμου Γαζή 7, το οποίο αποτελεί τοπόσημο της περιοχής του κέντρου της Αθήνας και χαρακτηρισμένο διατηρητέο μνημείο. Για το εν λόγω ακίνητο υφίσταται πλάνο ανακαίνισης του, προκειμένου το ιστορικό κτίριο να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο και εστιατόριο, διατηρώντας τον χαρακτήρα του κτιρίου και την ιστορικότητα του, αξιοποιώντας τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του, σε συμβατότητα με τους σχετικούς κανονισμούς και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην συλλογική αναβάθμιση της περιοχής.