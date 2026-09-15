Προκλητικός Τσελίκ: Η διπλωματία δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας – Γνωρίζουμε την ισχύ μας στο πεδίο

Νέες δηλώσεις με αναφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο έκανε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της Άγκυρας να δίνει έμφαση στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Ο Τσελίκ κάλεσε, παράλληλα, όλες τις πλευρές να επιδείξουν «σύνεση και λογική» απέναντι στις εξελίξεις, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την εμφάνιση, όπως είπε, «προκλητικών προσεγγίσεων» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η έμφαση που δίνουμε στη διπλωματία και την επίλυση ζητημάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα έχει πλήρη επίγνωση της ισχύος της τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο.

«Δεν θα αποδεχτούμε μηνύματα μέσω επίδειξης ισχύος»

Ο εκπρόσωπος του AKP προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα αναγνωρίσει ή αποδεχθεί, όπως ανέφερε, «μηνύματα» που επιχειρείται να της μεταδοθούν μέσω επιδείξεων ισχύος ή προκλητικών ενεργειών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχει διπλωματική δυνατότητα επίλυσης των ζητημάτων και για όλες τις πλευρές, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της διπλωματίας, της διαπραγμάτευσης και μιας διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ακόμη ότι κανείς δεν θα πρέπει να μετατρέπει ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο ή διεθνείς συγκρούσεις σε αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί, κατά την άποψή του, να οδηγήσει σε έναν «φαύλο κύκλο» εντάσεων.

Η κριτική στην άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο

Ο Ομέρ Τσελίκ αναφέρθηκε και στην απόφαση των ΗΠΑ για την παράταση της άρσης του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία για ακόμη ένα έτος.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση της Ουάσινγκτον δεν αποτελεί «ενδεδειγμένη κίνηση» και εκτίμησε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο.

Ο Τσελίκ επανέλαβε, παράλληλα, τη σταθερή θέση της Τουρκίας υπέρ της «κυριαρχίας» της αυτοαποκαλούμενης Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, όπως τα αντιλαμβάνεται η Άγκυρα.

«Ως μητέρα-πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, η Τουρκία θα αγωνίζεται πάντα για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στις προτεραιότητες της Άγκυρας περιλαμβάνεται και η ασφάλεια της τουρκοκυπριακής πλευράς.