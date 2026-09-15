Μητσοτάκης από Κεραμεικό: Δεν χάθηκε ούτε ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης – €350 εκατ. για έργα πολιτισμού

Στην ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, αλλά και στη σημασία της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή εγκαινίων των παρεμβάσεων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι «χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ» αξιοποιήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι.

«Ο Κεραμεικός συνδέει το χθες με το σήμερα»

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ιστορική και πολιτιστική σημασία του Κεραμεικού, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις διευκολύνουν την πρόσβαση και την περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής και τα γλυπτά που συνδέονται με την ιστορία της Αθήνας.

Όπως ανέφερε, η διαδρομή στον Κεραμεικό αποτελεί μια «συνάντηση» με την ιστορία της δημοκρατίας, καθώς στην περιοχή συνδέονται σημαντικές πτυχές της αρχαίας Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στον Επιτάφιο του Περικλή, επισημαίνοντας τη διαχρονική σημασία των αναφορών στη δημοκρατία, την ελευθερία και το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Όπως είπε, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, το οποίο, κατά την άποψή του, αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοκρατία «αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους».

Πάνω από 100 παρεμβάσεις στην Αττική

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού για το εύρος των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί και εξακολουθούν να υλοποιούνται στην Αττική.

Όπως ανέφερε, συνολικά 350 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε περισσότερες από 100 διαφορετικές παρεμβάσεις στην Αττική, στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο πολιτιστικός πλούτος δεν αποτελεί μόνο στοιχείο διατήρησης και γνώσης του παρελθόντος, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης, συνδεόμενος με την ανάδειξη της Αθήνας σε αυτοτελή τουριστικό προορισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην αυξημένη τουριστική κίνηση στην πρωτεύουσα, σημειώνοντας ότι ολοένα περισσότεροι επισκέπτες επιλέγουν την Αθήνα όχι απλώς ως ενδιάμεσο σταθμό πριν από την επίσκεψή τους στα νησιά, αλλά ως προορισμό με αυτοτελές τουριστικό ενδιαφέρον.

«Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων στον Κεραμεικό.

«Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα από τα οποία είναι και το έργο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σημαντικοί πόροι κατευθύνθηκαν σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές «έπιασαν τόπο», καθώς συμβάλλουν στην καλύτερη ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της Αθήνας τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους ίδιους τους κατοίκους της.

«Το έργο δεν σταματά εδώ»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όπως είπε, υπάρχουν ακόμη σημαντικά έργα που αναμένεται να παραδοθούν τους επόμενους μήνες, διευκρινίζοντας ότι το έργο του υπουργείου Πολιτισμού «δεν σταματά και δεν περιορίζεται μόνο στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης».

Παράλληλα, κάλεσε τους ίδιους τους Αθηναίους να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτιστικό πλούτο της πόλης τους, επισημαίνοντας ότι οι νέες παρεμβάσεις καθιστούν πλέον την πρόσβαση και την περιήγηση στους ιστορικούς χώρους πιο εύκολη και πιο ελκυστική.