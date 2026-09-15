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Θάνατος Μαζωνάκη: Οκτάωρη απολογία της γιατρού στον ανακριτή – «Όλα έγιναν νόμιμα»
Ειδήσεις
23:01 - 15 Σεπ 2026

Θάνατος Μαζωνάκη: Οκτάωρη απολογία της γιατρού στον ανακριτή – «Όλα έγιναν νόμιμα»

Reporter.gr Newsroom
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Για σχεδόν οκτώ ώρες διήρκεσε η απολογία της γιατρού που κατηγορείται, μαζί με τον σύζυγό της, για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον ανακριτή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται.

Η απολογία της ξεκίνησε περίπου στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι η ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες και ότι «όλα έγιναν νόμιμα».

Η υπόθεση αφορά το περιστατικό κατά το οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δημοφιλής καλλιτέχνης φέρεται να κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης που πραγματοποιήθηκε παρουσία της γιατρού.

Συνεχίζεται η διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της γιατρού, τη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να συνεχίσει ο δεύτερος κατηγορούμενος, σύζυγός της, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και επίσης φέρεται να την αρνείται.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική διαδικασία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2026 - 23:54
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