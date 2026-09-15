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Ευρωαγορές: «Τριπλό χτύπημα» από πετρέλαιο, Μέση Ανατολή και Fed – Σε χαμηλά μηνών οι δείκτες
Χρηματιστήρια
20:04 - 15 Σεπ 2026

Ευρωαγορές: «Τριπλό χτύπημα» από πετρέλαιο, Μέση Ανατολή και Fed – Σε χαμηλά μηνών οι δείκτες

Reporter.gr Newsroom
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Με απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 155/9 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, διευρύνοντας την πτωτική τους πορεία και υποχωρώντας σε χαμηλά επίπεδα αρκετών μηνών.

Οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, της νέας εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου και της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε με απώλειες 0,28% στις 634,18 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον μηνών.

Στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,07% στις 25.423,47 μονάδες, καταγράφοντας χαμηλό σχεδόν δύο μηνών. Ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,34% στις 8.090,28 μονάδες, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο τεσσάρων μηνών, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο έχασε 0,37% και έκλεισε στις 10.658,13 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,14% στις 51.555,19 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στις 19.555,90 μονάδες, με απώλειες 0,05%. Στον αντίποδα, θετικά κινήθηκε ο πορτογαλικός PSI με κέρδη 0,71% και τις 9.446,63 μονάδες.

Στο επίκεντρο το ράλι του πετρελαίου

Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες πίεσης για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς ενισχύει τις ανησυχίες για τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το Brent παράδοσης Νοεμβρίου σημείωσε νέα άνοδο άνω του 2%, στα 107,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI ενισχύθηκε περίπου 3%, στα 104,40 δολάρια.

Οι τιμές του αργού έχουν πλέον αυξηθεί περισσότερο από 40% μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά την αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, η εμπλοκή των ανταρτών Χούθι και οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τις συνθήκες στη ναυσιπλοΐα και εντείνουν τις ανησυχίες για την ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Όλα τα βλέμματα στη Fed

Το γεωπολιτικό ρίσκο διατηρεί τους επενδυτές σε στάση άμυνας, τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στα κρατικά ομόλογα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται παράλληλα στη διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική.

Στις αγορές χρήματος, οι traders αποτιμούν με πιθανότητα περίπου 90% μια αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, σε μια προσπάθεια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να αντιμετωπίσει τον επίμονο πληθωρισμό.

Μια τέτοια απόφαση θα σηματοδοτούσε την πρώτη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων από τα μέσα του 2023, καθώς η Fed θα επέστρεφε σε κατεύθυνση νομισματικής σύσφιγξης, ακολουθώντας την πορεία της ΕΚΤ, η οποία την περασμένη εβδομάδα προχώρησε στη δεύτερη αύξηση επιτοκίων για το 2026.

«Μια αύξηση 25 μονάδων βάσης από τη Fed είναι πλέον σχεδόν πλήρως προεξοφλημένη, γεγονός που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος καταλύτης θα είναι το αν ο Κέβιν Γουόρς την παρουσιάσει ως μια μεμονωμένη αναπροσαρμογή ή αν σηματοδοτήσει ότι ο επίμονος πληθωρισμός απαιτεί περαιτέρω σύσφιξη», σχολίασε η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην Capital.com.

Νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ βλέπει η Morgan Stanley

Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ΕΚΤ είναι πιθανό να προχωρήσει σε ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, οι αγορές χρήματος τιμολογούν τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις ευρωπαϊκών επιτοκίων έως τον Φεβρουάριο του 2027, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την πορεία του κόστους χρήματος και τις προοπτικές των ευρωπαϊκών αγορών.

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