Ευρωκοινοβούλιο: Άνετη «επιβίωση» φον ντερ Λάιεν από πρόταση μομφής της ακροδεξιάς

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «επιβίωσε» με άνεση την Πέμπτη (22/1) την πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε εναντίον της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τη φον ντερ Λάιεν στήριξε ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, απορρίπτοντας την πρόταση μομφής που είχε καταθέσει η ακροδεξιά πολιτική ομάδα «Πατριώτες για την Ευρώπη». Από τους 720 ευρωβουλευτές, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 565. Υπέρ της ανατροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψήφισαν 165, ενώ 390 καταψήφισαν την πρόταση και 10 δήλωσαν «παρών». Η πρόεδρος της Κομισιόν δεν βρισκόταν στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Οι εισηγητές της πρότασης υποστήριξαν ότι η φον ντερ Λάιεν και το σώμα των επιτρόπων θα έπρεπε να παυθούν εξαιτίας του χειρισμού της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur, την οποία κατηγορούν ότι πλήττει τους Ευρωπαίους αγρότες, ανοίγοντας την ευρωπαϊκή αγορά σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για την τέταρτη απόπειρα ανατροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στους τελευταίους επτά μήνες, καθώς τρεις αντίστοιχες προτάσεις είχαν ήδη απορριφθεί. Το σχετικά χαμηλό όριο που απαιτείται για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας —72 υπογραφές από τους 720 ευρωβουλευτές— έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αμφισβήτησης της Κομισιόν.

Η συζήτηση επί της πρότασης, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα ενόψει της ψηφοφορίας, διεξήχθη σε σχεδόν άδεια αίθουσα, καθώς πολλοί ευρωβουλευτές επέλεξαν να την μποϊκοτάρουν, διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχείς πρωτοβουλίες τόσο της άκρας δεξιάς όσο και της άκρας αριστεράς να ανατρέψουν το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και ο επικεφαλής της ομάδας των «Πατριωτών», Ζορντάν Μπαρντελά, απουσίαζε από τη συζήτηση.

«Πόσες φορές πρέπει να ψηφίζουμε επί προτάσεων δυσπιστίας χωρίς καμία πιθανότητα επιτυχίας, μέχρι οι εξτρεμιστές να ικανοποιηθούν ή να αποδεχθούν τη δημοκρατική βούληση;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής Μπίλι Κέλεχερ, εκπρόσωπος της ομάδας Renew Europe, κατά τη διάρκεια της συζήτησης.