ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία
Πολιτική
17:30 - 14 Ιουλ 2026

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του διεθνούς προγράμματος της Γαλάζιας Σημαίας (Blue Flag), ανέδειξε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με επιστολή προς τους αρμόδιους Επιτρόπους, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.

Σημειώνεται ότι τόσο η κοινοβουλευτική ερώτηση όσο και επιστολή προς τους αρμόδιους Επιτρόπους συνυπογράφονται από τριανταένα (31) ευρωβουλευτές πέντε (5) διαφορετικών πολιτικών ομάδων (S&D, ΕΛΚ, Renew Europe, Greens/EFA και The Left), γεγονός που καταδεικνύει όχι μόνο τη σημασία του ζητήματος, αλλά και την επιτυχία της πρωτοβουλίας του Γ. Μανιάτη να διαμορφώσει μία ευρεία διακομματική συμμαχία.

Οι πρωτοβουλίες του Έλληνα Ευρωβουλευτή έρχονται σε συνέχεια των ανησυχιών που έχουν εκφραστεί σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/825 για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση. Η συγκεκριμένη Οδηγία, χωρίς τις κατάλληλες διευκρινίσεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσανάλογες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις στους δήμους και τους φορείς που διαχειρίζονται το Πρόγραμμα, θέτοντας τη συμμετοχή τους σε κίνδυνο.

Η Γαλάζια Σημαία, που λειτουργεί από το 1987, αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα περιβαλλοντικά σήματα παγκοσμίως, με περίπου 3.800 βραβευμένες τοποθεσίες σε 22 Κράτη-Μέλη. Το πρόγραμμα συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Για την Ελλάδα, η σημασία του Προγράμματος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των χωρών με τις περισσότερες βραβευμένες ακτές διεθνώς, γεγονός που ενισχύει τόσο την περιβαλλοντική της εικόνα όσο και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με τις δύο διακριτές πρωτοβουλίες του, ο Γ. Μανιάτης καλεί τόσο την Κομισιόν όσο και τους αρμόδιους Επιτρόπους, να αποσαφηνίσουν εάν προτίθενται να παράσχουν την αναγκαία νομική ασφάλεια, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ή άλλες ρυθμίσεις, ώστε το Πρόγραμμα να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, παραμένοντας παράλληλα συμβατό με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/825.

«Ο θεσμός της “Γαλάζιας Σημαίας” αποτελεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιβαλλοντική πρωτοβουλία, που έχει αποδείξει επί δεκαετίες την αξία της. Δεν είναι απλώς ένα σύμβολο ποιότητας, αλλά ένα εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης του ελληνικού και ευρωπαϊκού τουρισμού» σημειώνει ο Γ. Μανιάτης και τονίζει «Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει άμεσα ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας δεν θα δημιουργήσει αδικαιολόγητα εμπόδια στη συνέχιση ενός προγράμματος που αποτελεί ευρωπαϊκό πρότυπο επιτυχίας».

Ακολουθεί μετάφραση του κειμένου της ερώτησης:

«Το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”, το οποίο ιδρύθηκε το 1987, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της Ευρώπης. Σήμερα εφαρμόζεται σε περίπου 3.800 τοποθεσίες σε 22 κράτη μέλη και συμβάλλει στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση, τον βιώσιμο τουρισμό, την προσβασιμότητα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ωστόσο, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η εφαρμογή, από τον Σεπτέμβριο του 2026, της οδηγίας (ΕΕ) 2024/825, η οποία σχεδιάστηκε πρωτίστως για εμπορικά προϊόντα και όχι για δυναμικά περιβάλλοντα, όπως οι παραλίες, ενδέχεται να επιφέρει δυσανάλογο διοικητικό φόρτο και κόστος για τους συμμετέχοντες δήμους και τους φορείς υλοποίησης του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να υπονομευθεί η συμμετοχή σε αυτό.

Παρότι το Πρόγραμμα υποστηρίζεται ήδη από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ανεξάρτητης αξιολόγησης, διεθνούς επαλήθευσης και μηχανισμών παρακολούθησης της συμμόρφωσης, σε συμφωνία με το πνεύμα της οδηγίας, εξακολουθούν να υφίστανται ερωτήματα σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας των μηχανισμών αυτών στο πλαίσιο που θεσπίζει η οδηγία (ΕΕ) 2024/825.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και τουριστικών οφελών που προσφέρει το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία”, θα θέλαμε να υποβάλουμε το ακόλουθο ερώτημα:

1. Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να παράσχει την αναγκαία νομική σαφήνεια, πρακτική καθοδήγηση ή άλλες ρυθμίσεις εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Πρόγραμμα “Γαλάζια Σημαία” θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, παραμένοντας παράλληλα, κατ’ αρχήν, συμβατό με την οδηγία (ΕΕ) 2024/825;»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου
Πολιτική

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο
Ειδήσεις

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία
Πολιτική

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Ειδήσεις

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή
Πολιτική

Κατρίνης: Ντίλιαν και Δημητριάδης να λογοδοτήσουν στη Βουλή

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
14/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: «Έσωσε» τις 2.500 με ενδοσυνεδριακό γύρισμα - Ξεχώρισαν ΕΛΠΕ, Metlen και ΟΤΕ

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 17:37

Real Consulting: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος ύψους €3,07 εκατ.

Πολιτική
14/07/2026 - 17:37

Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «θεσμικές εκτροπές» στην Επιτροπή Δεοντολογίας και ζητά την απομάκρυνση βουλευτών της ΝΔ

Πολιτική
14/07/2026 - 17:30

Μανιάτης: Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομική θωράκιση για τη Γαλάζια Σημαία

Πολιτική
14/07/2026 - 17:24

Πλεύρης κατά Τζαβέντ Ασλάμ: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για ανατροπή της απόφασης ασύλου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 17:19

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Νεκροί και αγνοούμενοι μετά από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 17:10

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

Πολιτική
14/07/2026 - 16:50

Χρηστίδης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αναπαράγει έναν επικίνδυνο κοινωνικό ρατσισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:47

Μνημόνιο Συνεργασίας AKTOR - ONYX Τουριστική για το νέο αγροτουριστικό χωριό της Χαλκιδικής

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:42

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:38

Motor Oil: Έκπτωση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο diesel έως τον Αύγουστο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/07/2026 - 16:31

ΔΕΗ: Στο 5,05% η συμμετοχή της Capital Group

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:30

Greek Space Tech Forum 2026: Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που παρέχει στη χώρα η δραστηριοποίηση στο διάστημα

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 16:21

Goldman Sachs: Εκτόξευση κερδών 78% και ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές μετοχών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:19

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Λαμίας λόγω τεχνικών εργασιών

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:13

Κομισιόν για αντιδράσεις Τουρκοκυπρίων στον διορισμό Φίτο: Θα συνομιλήσει και με τις δύο κοινότητες του νησιού

Ειδήσεις
14/07/2026 - 16:06

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 15:57

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/07/2026 - 15:56

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 15:48

SMERC: Επενδύει €22 εκατ. στον Όμιλο Πλακεντία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Στα ίχνη κυκλώματος ΦΠΑ €71 εκατ. σε Αττική, Καστοριά - Δεσμεύτηκαν crypto, πολυτελή αυτοκίνητα

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 15:43

Prodea: Πληρωμή τόκων ύψους €2,89 εκατ. για το Πράσινο ΚΟΔ

Οικονομία
14/07/2026 - 15:39

Παπαθανάσης: 2,56 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε νέους διδακτορικούς

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:33

Γερμανική Πολεμική Αεροπορία: Η ρωσική απειλή επιβάλλει νέες αγορές αμερικανικών F-35

Ειδήσεις
14/07/2026 - 15:13

Φωτιά στο Αλιβέρι: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ