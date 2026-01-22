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Κώτσηρας στον ΟΟΣΑ: Η αποτελεσματική φορολογική πολιτική βασικός παράγοντας της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας
Πολιτική
14:55 - 22 Ιαν 2026

Κώτσηρας στον ΟΟΣΑ: Η αποτελεσματική φορολογική πολιτική βασικός παράγοντας της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Στη 100η Σύσκεψη της Ολομέλειας της Φορολογικής Επιτροπής (CFA) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που διεξήχθη στο Παρίσι, συμμετείχε σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας.

Στο επίκεντρο της Σύσκεψης, στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι άνω των 100 κρατών-μελών, υποψήφιων προς ένταξη χωρών και εταίρων του ΟΟΣΑ, βρέθηκαν θέματα διεθνούς φορολογικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η ψηφιακή οικονομία, η κινητικότητα εργαζομένων και κεφαλαίων και η γήρανση του πληθυσμού, και αναδείχθηκαν καλές πρακτικές φορολόγησης σε εθνικό επίπεδο.

Στην παρέμβασή του στη Σύσκεψη ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι «η αποτελεσματική φορολογική πολιτική συνιστά αναμφίβολα βασικό παράγοντα της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης», ισχυρή ένδειξη της οποίας αποτελεί και η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερακάκη, ως Προέδρου του Eurogroup.

Η στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον τομέα της φορολογικής πολιτικής επικεντρώνεται, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, στην ενίσχυση της προβλεψιμότητας, στην ενδυνάμωση της φορολογικής συμμόρφωσης και στην προετοιμασία της οικονομίας για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Αναφερόμενος ιδίως στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, ο κ. Κώτσηρας παρουσίασε τις βασικές πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης, δίνοντας έμφαση στην αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας φόρου εισοδήματος, ιδίως στη φορολογική ελάφρυνση των εργαζομένων με παιδιά και των νέων, και στις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της περιφέρειας και την τόνωση της προσφοράς κατοικιών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, ιδίως μέσω της προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης.

Τέλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε τη σταθερή προσήλωση της χώρας στη διεθνή φορολογική συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, τη διασφάλιση της φορολογικής σταθερότητας και την προστασία της εθνικής φορολογικής βάσης.

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